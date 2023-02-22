Türkiye ile İsviçre ticaretinde ‘altın’ dönem

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve Türk lirasındaki (TL) değer kaybı, yatırımcıların güvenli yatırım aracı olarak gördükleri altına yönelik talebi artırdı. Borsa İstanbul'un verilerine göre, Türkiye'de bu yılın ocak ayında altın ithalatı 68,3 ton oldu.

Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre, 2022'de Türkiye'ye 10,1 milyar İsviçre frangı değerinde 188 ton altın ihracatı yaptı.

Bu yılın ocak ayında ise İsviçre, Türkiye'ye 3,3 milyar İsviçre frangı (3,6 milyar dolar) değerinde 58,3 ton altın göndererek, 2012'den beri Türkiye'ye aylık en büyük altın ihracatını yaptı.

İsviçre’ye mücevher ihracatımız yüzde 2361 arttı

Türkiye’de yönelik altın ihracatını bu yılın ocak ayında gerçekleştirdiği 3,6 milyar dolarlık dış satımla 11 ayın zirvesine çıkaran İsviçre, Türkiye’den mücevher alımına da hız vermiş durumda.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin İsviçre’ye mücevher ihracatı bu yılın ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2361,20 artışla 88 milyon 962 bin dolara yükseldi. Türkiye, 2022 yılı Ocak ayında söz konusu ülkeye 3 milyon 614 bin dolar değerinde mücevher ihraç etmişti.

Böylece Türkiye mücevher sektörü İsviçre'ye dış satımını ocak ayında 85 milyon 348 bin dolar artırarak söz konusu ülkeye yapılan toplam ihracat atışında başı çekti.