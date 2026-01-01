Türkiye ile KKTC arasındaki fiber optik protokolü

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında fiber optik altyapının geliştirilmesi, fiber optik kablolar üzerinden sunulan hizmetlerin hanelere ve işletmelere ulaştırılmasını amaçlayan işbirliği protokolü, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Telekomdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan kararla KKTC genelinde dijital altyapının güçlendirilmesi ve haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren protokolle, dijital çağın altyapısını bölgenin tamamıyla buluşturma hedeflerini yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'den denizaltı kablolarla güçlü fiber ağımızı ulaştırdığımız KKTC'de şimdi de işletmelere ve hanelere kadar fiber internet götürülmesine yönelik dönüşümü, bölgenin teknoloji taşıyıcısı olarak Türk Telekomun gerçekleştirecek olması bizler için büyük gurur. Altyapı yatırımlarının yanında KKTC'nin eğitimden ekonomiye, sağlıktan kamu hizmetlerine kadar birçok alanda dijitalleşmesini destekleyecek bir fiberleşme seferberliği ile adanın dijital geleceğini inşa edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ta başlayan bu dönüşüm, yalnızca bir altyapı yatırımı değil, sürdürülebilir kalkınmayı, dijital eşitliği ve ortak refahı önceleyen uzun soluklu bir gelecek vizyonudur."