Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de Türkiye-Mısır Yuvarlak Masası Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Salih, Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Muhammed Zeki es-Süveydi, İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Ahmed el-Vekil katıldı.

Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, zor dönemlerde dahi, iş dünyası temsilcileri olarak, her zaman siyaset ile ekonomiyi ayrı tutmaya çalıştıklarını karşılıklı temaslarını sürdürdüklerini söyledi.

Mısır'da, 40'ı büyük ölçekli olmak üzere, 200 Türk firmasının üretim yaptığını, istihdam sağladığını, ihracat gerçekleştirdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Mısır’ın en önemli tekstil ihracatçıları arasında Türk firmalarının olmasından gurur duyuyoruz. 100 bin civarında Mısır vatandaşını istihdam ediyor. Türkiye ile Mısır arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Mısır, ülkemizin Afrika'daki en büyük ticaret ortağıdır. 2022 yılında ticaret hacmimiz 10 milyar dolar düzeyine gelmiştir. Kısa süre içinde, karşılıklı ticaretimizi 20 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Mısır'ın en büyük ihracat pazarları arasında olduğuna dikkati çekerek, "Aynı zamanda Türkiye, Mısır gazını satın alan en önemli müşteriler arasındadır." dedi.

Mısır'da özellikle başta demir yolları olmak üzere, ulaşım alanında hız kazanan altyapı projelerinde yer almak istediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Mısırlı firmalarla, Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere, üçüncü ülkelerde işbirliği fırsatlarımızın olduğuna inanıyoruz. İkili ilişkilerimizin kapsamını genişletmek ve daha fazla derinleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 2012-2015 yıllarındaki Mersin-İskenderiye ve İskenderun-Dimyat Ro-Ro seferlerinin ikili ticareti ve üçüncü ülkelerle birlikte iş yapmayı kolaylaştırdığını söyledi.

Bu işbirliklerinin devam etmesi için anlaşmanın yenilenmesinin, hem Türkiye hem de Mısır'a fayda sağlayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Özellikle vize konusunun iş dünyası için rahatlatılmış olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Geçmişte üretici kayıt sistemi gibi sorunları yaşadık. Ancak, sorunlara çözüm bulunmasında Mısır makamları daima yardımcı oldu." değerlendirmelerinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, özellikle, nitelikli teknik personel için, çalışma ve oturma izni dahil yaşanan sorunlara çözüm bulunmasının, Türk iş insanlarını yeni iş imkanları ve yatırımlar için cesaretlendireceğini belirterek, "Biz TOBB olarak, Türk İş dünyası olarak ilişkileri geliştirmek için destek vermeye, sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz." dedi.

"Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyoruz"

Konuşmasında Hisarcıklıoğlu'na daveti için teşekkür eden Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Salih, "Hisarcıklıoğlu'nun geçen yıllar içerisinde etkin bir rol üstlenip iletişimi ve ziyaretleri devam ettirmesinin şüphesiz ki Türkiye-Mısır ticari ilişkilerinin desteklenmesinde büyük katkısı olmuştur." ifadesini kullandı.

Salih, toplantının karşılıklı işbirliği ve ikili ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlayacağını umduğunu belirterek, "Türkiye ile işbirliğini geliştirmek istiyoruz." dedi.

Mısır hükümetinin, Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek ve zorlukların üstesinden gelmek için istekli olduğuna işaret eden Salih, bu doğrultuda Türk vatandaşlarına vize kolaylığı sağlandığını, daha önce vize konusunun Türk iş insanları için zorluk oluşturduğunu dile getirdi.

Salih, mevcut ekonomik zorluklara rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığına dikkati çekerek, Türkiye ve Mısır'ın ikili ticareti daha fazla artırmak istediğini aktardı.

İki ülke arasında tıbbi ve kimyevi sanayi, potasyum, gıda, mühendislik ve otomotiv sanayisi alanında ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizen Salih, Mısır ile Türkiye arasında ortak tarih ve kültür ilişkisi bulunduğunu ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin her iki halkın çıkarına olacağını vurguladı.

"Fırsatlardan istifade edelim ve yatırımları artıralım"

Mısır Sanayiler Federasyonu Başkanı Süveydi, Mısır hükümetinin ülkedeki yabancı yatırımların artması için çaba gösterdiğini belirterek, "(Mısır) Başbakan bazı teşvikler vermeye hazır olduğunu dile getiriyor. Bu fırsatlardan istifade edelim ve yatırımları artıralım." dedi.

Süveydi, Türk iş insanlarının, Mısır'ın zor zamanlarında da yatırımlarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Çünkü biz sanayi ve ekonomi alanına siyaseti karıştırmıyoruz. Politika gelip geçer fakat yatırım devam etmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İskenderiye Ticaret Odası Başkanı Vekil, iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttığını söyleyerek, "Mısırlı iş insanlarının, sizinle entegrasyon yapmaya hazır olduklarını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Vekil, ikili ticaretin gelişmesinin iki ülkenin halklarına daha iyi bir yaşam ve gençlerine iş fırsatı sağlayacağının altını çizerek, iki tarafın sahip olduğu imkanlar kullanılırsa, üçüncü ülkelerin piyasalarına intikal edebilme şansına sahip olunabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.