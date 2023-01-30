Türkiye ile Portekiz arasında ‘ETOK/JETCO Protokolü’ imzalandı
Türkiye ile Portekiz arasında Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.
AA
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Türkiye-Portekiz Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalandı.
Bakanlık'ta gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuların tüm yönleri görüşüldü, III. Dönem JETCO toplantısından bu yana kaydedilen gelişmeler değerlendirildi.
Toplantının ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, ETOK/JETCO IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokolü imzaladı.