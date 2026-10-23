Türkiye ile Rusya arasında dizel yakıt tedarikinde mutabakat

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya'dan Türkiye'ye dizel yakıt tedariki konusunda genel bir mutabakat bulunduğunu söyledi.

Verona Avrasya Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Şirketlerin bunu teyit etmesi gerekiyor, ancak bu konuda bir mutabakatımız var" ifadelerini kullandı.

Rusya'da dizel ihracatına kısıtlama uygulanıyor

Rusya, iç piyasadaki akaryakıt arzında istikrarı korumak amacıyla dizel yakıt ihracatına yasak getirmişti.

Üreticiler için söz konusu yasağın 31 Ekim 2026'ya, üretici olmayan şirketler için ise 31 Ocak 2027'ye kadar yürürlükte kalması kararlaştırılmıştı.

İhracat yasağı kısmen kaldırılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Ekim'de gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya'nın ABD'ye ve uluslararası piyasalara dizel yakıt tedarikini ele almıştı.

Görüşmenin ardından ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Trump'ın talimatı doğrultusunda Rus dizel yakıtının küresel pazarlara tedarikine izin veren geçici bir lisans yayımlamıştı.

Rus hükümeti de ertesi gün dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını açıklamış ve karar 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.