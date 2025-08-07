Türkiye ile Senegal arasında dört iş birliği anlaşması

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı General Birame Diop, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması" ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 28 Ocak 2020 Tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü"nü imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Film, Görsel-İşitsel ve Multimedya Ortak Yapımı ve İş Birliği Anlaşması" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Senegal Afrika Entegrasyonu ve Dışişleri Bakanı Yassine Fall tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Senegal Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2025-2028 Yılları İçin Uygulama Protokolü" ise YÖK Başkanı Erol Özvar ile Bakan Yassine Fall tarafından imzalandı.