Türkiye ile Suriye ticaretinde 14 yıl sonra tarihi adım: Mersin'den çıkan araçlar Şam'a ulaştı

Türkiye’den Suriye’ye karayoluyla doğrudan taşımacılık, 26 Ağustos’ta yapılan ilk seferle resmen başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan dün 4 tır Mersin’den Halep’e, 3 tır İdlib’den Mersin’e gitmek üzere geçiş yaptı. Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerimizden Ürdün ve Suudi Arabistan’a ulaşım daha hızlı hale gelecek” dedi.

UND organizasyonunda, Özcemay Uluslararası Taşımacılık ve Şenol İkiz Transport’a ait Türk plakalı araçlar, Şam’a ilk seferini yaptı. Bu gelişme ile birlikte ticari ilişkilerde tarihi bir adım atılmış oldu. Suriye iç savaşı öncesinde Türkiye- Suriye ticareti hızla büyürken, savaşla birlikte bu ticaret neredeyse tamamen durmuştu. Suriye üzerinden Orta Doğu’ya yapılan taşımaların kesilmesi, Türk lojistik firmalarını daha uzun ve maliyetli rotalara yöneltmiş, bu durum sektöre pahalıya mal olmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının 14 yıl sonra yeniden başladığını bildirdi. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasındaki kara yolu taşımacılığına ilişkin bilgi verdi. İki ülke arasında taşımacılığın bir süredir aktarmalı gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, “Türkiye ile Suriye arasında 14 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığı yeniden başladı. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan dün 4 tır Mersin’den Halep’e, 3 tır İdlib’den Mersin’e gitmek üzere geçiş yaptı” ifadelerini kullandı.

"Ürdün ve Suudi Arabistan’a ulaşım daha hızlı ve ekonomik hale gelecek”

Uraloğlu, Suriye’de 2011 yılında başlayan iç karışıklık sebebiyle taşıma faaliyetlerin önce durma noktasına geldiğini, akabinde tamamen durduğunu anımsatarak, yıllardır sınır kapısındaki yüklerin aktarma yoluyla taşındığını belirtti. Bu ülkede Aralık 2024’te yaşanan gelişmeler sonrasında taşımalara yeniden başlamak üzere süreci başlattıklarını anlatan Uraloğlu, 27-29 Haziran’da İstanbul’da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda Suriye ile kara yolu taşımacılığı alanında mutabakat zaptı imzaladıklarını bildirdi. Uraloğlu, 9 Temmuz’da Cilvegözü Sınır Kapısı’nda teknik düzeyde toplantı gerçekleştirildiği bilgisini paylaşarak, o toplantıda geçiş şartlarının belirlendiğini, şimdi ise sahada bu süreci başlattıklarını ifade etti.

Taşımaların yeniden başlamasıyla Türk ve Suriye plakalı taşıtların artık sınırda yük aktarmaya gerek kalmadan doğrudan varış noktalarına ulaşacaklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: “Ağustos 2024 ile Ağustos 2025’i kıyasladığımızda Suriye’ye yönelik taşımalarımızda yüzde 50 artış yaşandı. Bu eğilim artarak devam edecek. Suriye güzergahının yeniden açılmasıyla Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerimizden Ürdün ve Suudi Arabistan’a ulaşım daha hızlı hale gelecek. Bu adım, sadece ihracatçımıza değil bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak.”

TÜRK ARAÇLARINA ÇOK ÖNEMLİ BİR BÖLGE AÇILDI

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Suriye’ye yönelik taşımacılıkta son dönemde büyük bir artış olduğunu belirterek, “Bu tarihi adım, Türk araçlarına çok önemli bir bölgeyi tamamen açtı. Artık aktarma ve araç değişimi ortadan kalkıyor, bu da sevkiyat sürelerini kısaltırken maliyetleri düşürecek, rekabet gücümüzü artıracak. Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru gibi yeni ulaştırma koridorlarının önem kazandığı bir dönemde, Suriye kapısının açılması stratejik bir kazanımdır. Bu gelişme hem ihracatçılarımıza hem de lojistik sektörüne ciddi avantaj sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. İlk seferleri gerçekleştiren Özcemay Uluslararası Taşımacılık Üst Yöneticisi (CEO) Raif Ay da yalnızca yük taşımadıklarını Avrupa ile Orta Doğu arasında yeniden bir ticaret köprüsü kurduklarını kaydetti. Savaş öncesi tenteli tır fi losuyla Avrupa’dan Orta Doğu’nun dört bir yanına hızlı ve ekonomik taşımacılık sağladıklarını ancak kapalı sınırlar, güvenlik riskleri, aktarma zorunlulukları ve ek maliyetler nedeniyle bu hattın uzun süre devre dışı kaldığını hatırlatan Ay, “Artık aktarma ve araç değişimi ortadan kalkıyor. Sevkiyat süreleri kısalıyor, zaman kaybımız olmayacak. Maliyetlerimiz düşerken hasar ve kayıp riski en aza inecek” açıklamasında bulundu.