  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye ile Suriye'den tarımda işbirliği anlaşması
Takip Et

Türkiye ile Suriye'den tarımda işbirliği anlaşması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr ile 'Ortak Eylem Planı'nı imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye ile Suriye'den tarımda işbirliği anlaşması
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile ülkelerimiz arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ilişkilerimizi geliştirmek üzere kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ortak hedefimiz; üretimde bereketi artırmak, tarımsal alanda güçlü adımlar atmak ve ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşımaktır. Tarım diplomasisinin sunduğu imkânlarla, dostluk ve iş birliğimizi geleceğe taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla tarımda bölgesel kalkınmanın öncülüğünü üstleniyoruz. Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Sayın Amjad Badr ile imzaladığımız Ortak Eylem Planı, iki ülke arasında tarımsal iş birliği ve stratejik ortaklık adına tarihi bir adımdır. Bu imza, yalnızca bir protokol değil, bölgesel barışa, kalkınmaya ve bereketli yarınlara giden yolun somut bir adımıdır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Özdağ: CHP, bastırma, sindirme ve parçalanma operasyonu ile karşı karşıyaÖzdağ: CHP, bastırma, sindirme ve parçalanma operasyonu ile karşı karşıyaGündem

 

7 şirket temettü kararını duyurdu! Ödeme tarihleri belli oldu: Lot başı kaç TL ödenecek?7 şirket temettü kararını duyurdu! Ödeme tarihleri belli oldu: Lot başı kaç TL ödenecek?Ekonomi

 

Ekonomi
Piyasalar siyasete bağlandı
Piyasalar siyasete bağlandı
Kâr payı avansının geri çağrılmasının yaratacağı handikaplar
Kâr payı avansının geri çağrılmasının yaratacağı handikaplar
Trump döneminde ABD’nin yeni yaklaşımı
Trump döneminde ABD’nin yeni yaklaşımı
Alman yollarında bir Türkiyeli
Alman yollarında bir Türkiyeli
19 Mart ve devamının faiz maliyeti basit 7, bileşik 10 puan
19 Mart ve devamının faiz maliyeti basit 7, bileşik 10 puan
Çin, taklit üründe çıtayı ‘yüksek kalite’ye çıkardı
Çin, taklit üründe çıtayı ‘yüksek kalite’ye çıkardı