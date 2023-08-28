Türkiye ile Suudi Arabistan arasında madencilik alanında iş birliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TRT Haber’de enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin enerji alanındaki atılımlarının devam ettiğine işaret eden Bayraktar, Bakan Bandar bin İbrahim Alkhorayef ile bugün bakanlıkta bir araya geldiklerini ve karşılıklı yatırımlar başta olmak üzere madencilik alanında iş birliğinin önünü açacak bir mutabakat zaptını imzaladıklarını ifade etti.

Bayraktar, anlaşmanın elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlarda yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili işbirliğini içerdiğini dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın özellikle yeşil hidrojen, rüzgar ve güneş panellerine ilgisine dikkati çeken Bayraktar, bu çerçevede 5 bin megavatlık bir kurula güç hedefi olduğunu aktardı.

Gabar'da 2025 hedefi günlük 100 bin varil petrol üretimi

Bayraktar, Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşfinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yılda 50 milyon ton petrol ve petrol ürünleri ithal ediyoruz. Bunun parasal karşılığı 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolardı. Doğal gazda 55 milyar metreküplük ithalatımız var. Bunun geçen yıl için parasal karşılığı 38,4 milyar dolar. Türkiye, 38 milyon ton kömür ithal etmiş. Bunun parasal karşılığı ise yaklaşık 9-10 milyar dolar. Dolayısıyla böyle bir büyük ithalat kalemiyle başa çıkmak, dışa bağımlılığı azaltmak, bizim enerji politikamızın en temel önceliklerinden."

Karadeniz'de gaz üretimi konusunda ciddi bir çalışmanın olduğunu, sahada 15 ila 18 milyar metreküplük üretime çıkılacağını vurgulayan Bayraktar, Gabar'daki petrol çalışmalarına ilişkin, "Orada üretim petrol ve kara sahası olduğu için biraz daha hızlı ilerliyor. Bugün itibarıyla 20 bin varil üretime çıkmış durumdayız ama hedefimiz 2025 yılına kadar bu üretim rakamını 100 bin varile çıkarabilmek." diye konuştu.

Van'da eylülde sondaj yapılacak

Türkiye'nin Gabar ve Sakarya Gaz Sahası büyüklüğünde birkaç keşfe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "İnşallah eylül ayında Van'da bir sondaj yapacağız. Dolayısıyla buralardan gelebilecek müjdelerle, buralardan oluşabilecek değerlerle, üretimlerle bu dışa bağımlılığımızı azaltma yolunda adım atacağız." dedi.

Bakan Bayraktar, Kato Dağı'nda sondajın devam ettiğini belirterek, burada yıl sonuna kadar bir müjde ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.

Bayraktar, Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkas Coğrafyası, Orta Asya, Rusya gibi dünyanın petrol ve doğal gazının 3'te 2'sinin bulunduğu coğrafyaya yakın olduğuna işaret ederek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) başta olmak üzere, Türk özel enerji firmalarının Libya, Irak, Orta Asya, Kafkasya coğrafyasında daha yoğun faaliyet göstereceği bir döneme girildiğini söyledi.