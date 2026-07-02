Türkiye ile Umman arasında konut ve kentsel planlama anlaşması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Halfan eş-Şuayli ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

İki ülke arasında şehircilik alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecine ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

Görüşme sonucunda iki ülke arasında "Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Bakan Şuayli, Türkiye ile işbirliğini önemsediklerini ve Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde büyük bir başarı hikayesi yazacağına inandıklarını belirtti.

Deprem bölgesindeki çalışmalardan çok etkilendiklerini aktaran Şuayli, "Deprem bölgesi çalışmalarınız bize büyük umut veriyor. Hükümetlerin nasıl yardıma koşabildiğini, Türkiye'nin kaynaklarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiniz." ifadesini kullandı.

Mutabakat zaptı kapsamında, sürdürülebilir kentsel planlama, altyapı, finansman, konut politikaları, akıllı ve dirençli şehirler gibi alanlarda işbirliği imkanları geliştirilecek.

"Tecrübelerimizi paylaşma noktasında ortak karar aldık"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, Şuayli ile şehircilik, konut ve dirençli şehirler başlıklarında verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Mevkidaşımızın 11 ilimizdeki asrın inşası çalışmalarını yakından takip etmesinden büyük memnuniyet duyduk. Tecrübelerimizi paylaşma noktasında ortak karar alarak, 'Konut ve Kentsel Planlama Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. İki ülke arasındaki dostluğu daha da güçlendirecek bu işbirliğinin, somut projelere ve sürdürülebilir şehircilik vizyonumuza önemli katkılar sunacağına inanıyorum."