Türkiye-İngiltere arasında kimyasal ve otomotivdeki teknik engeller kaldırılıyor

CANAN SAKARYA / ANKARA

Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Ticarette Teknik Engeller Faslının güncellenmesi ve bu fasla bağlı Kimyasallar ve Motorlu Araçlar ile Aksam ve Parçaları sektörlerine dair eklerin Serbest Ticaret Anlaşması’na ilave edilmesini öngören Anlaşma iki ülke arasındaki teknik engelleri kaldırarak ticareti kolaylaştıracak. Böylece otomotiv ürünleri ve kimyasallarda İngiltere pazarına girişte kolaylık sağlanacak.

Öngörülebilir bir ticaret ortamı

Yasa teklifinin gerekçesinde, yapılan teknik düzenlemelerin, standart ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinde karşılıklı düzenleyici uyumu teşvik ederek ticaretin önündeki teknik engellerin azaltılmasını ve daha öngörülebilir bir ticaret ortamının oluşturulmasını sağlayacağı kaydedildi. Böylece hem kamu sağlığı, güvenliği ve çevre korunmasında yüksek standartlar muhafaza edilecek hem de mal ticaretinin şeffaf ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Ticarette Teknik Engeller (TTE) Faslının güncellenmesiyle, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği ve İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) doğrultusunda küresel olarak elde edilen en yüksek teknik düzenleme standartları ve uygunluk değerlendirme prosedürleri uluslararası ticaretteki güncel yaklaşımlar ile uyumlu hale getirildi.

Gönüllü işbirliği teşvik edilecek

Ticarette Teknik Engeller Faslının, STA'ya ilave edilen eklerinden biri olan kimyasallar başlığı ile insan, hayvan sağlığı ve çevrenin korunmasına öncelik verilirken eş zamanlı olarak sektördeki ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağlanacak, uyumsuzluklar azaltılarak, yetkili otoriteler arasında gönüllü işbirliğinin teşvik edilmiş olacak. Motorlu Araçlar ile Aksam ve Parçaları Hakkında Ek ise BM onaylı teknik düzenlemelere dayanarak teknik engellerin ortadan kaldırılmasını ve tip onaylarının karşılıklı tanınmasını düzenliyor. Böylece bir pazarda onaylanmış motorlu araçlar ve bunların aksam ve parçaları diğer pazara daha kolay giriş yapabilecek, üretici ve ihracatçılar için maliyet ve zaman avantajı sağlanacak. Söz konusu ek ile yenilikçi teknolojilere dair haksız kısıtlamaların da önüne geçilmiş olacak.