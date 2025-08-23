Türkiye-İngiltere arasında yeni ticaret dönemi

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN/İNGİLTERE

Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) güncellenmesi süreciyle iki ülkenin ticari ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. STA’nın güncellenmesi ve yeni alanlarla genişletilmesi, bu ekonomik iş birliğinin güçlenmesi için önemli bir fırsat olacak.

Karar, iki ülke ticaret bakanlarının mayıs ayında Londra’da gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda alınmıştı. Peki, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması ne zaman ve neden imzalandı?

O zaman 5 yıl kadar önceye bir gidelim… Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020’de Avrupa Birliği’nden resmen ayrıldı. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilk STA da bu ayrılığın ardından 29 Aralık 2020 tarihinde imzalandı. Anlaşma, Türkiye ve İngiltere arasında sanayi ürünlerini kapsıyordu.

Bu anlaşma şarttı; çünkü Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla sona eren AB-Türkiye Gümrük Birliği kapsamındaki ticari ilişkilerin devamını ancak bir STA sağlayabilirdi. 2023 yılında yapılan ortak değerlendirme, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini ortaya koydu.

STA’nın güncellenmesine neden ihtiyaç var?

2024’te iki ülke arasındaki ticarette yaklaşık 28 milyar sterlin seviyesine ulaşıldı. Türkiye, İngiltere’nin 16’ncı büyük ticaret ortağı konumunda. Halihazırda İngiliz şirketleri, Türkiye'nin 86 milyon nüfuslu büyüyen pazarına 9,3 milyar sterlin değerinde mal ve hizmet ihraç ediyor. İngiltere, dünyanın en büyük ikinci hizmet sektörü ihracatçısı konumunda. 2024›te Türkiye'ye yapılan ihracatın yüzde 34›ünü hizmetler sektörü oluşturdu. STA’nın güncellenmesiyle iki ülke arasında toplam ticaretin yüzde 33›ünü oluşturan stratejik sektörlerdeki teknik engellerin ortadan kaldırılarak daha hızlı, şeffaf ve güvenli şekilde ticaret yapılması hedefleniyor.

Türkiye’de İngiliz firmalarının yatırımları 2023 sonu itibarıyla 9 milyar dolara ulaştı. İngiltere’de Türk şirketlerinin yatırımları 4,3 milyar dolar seviyesinde. Müteahhitlik sektörü en önemli sektörler arasında. Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi ve yeni alanlarla genişletilmesi, bu ekonomik iş birliğinin güçlenmesi için önemli bir fırsat olacak.