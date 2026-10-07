Türkiye inovasyonda hedef yükseltti, ihracatta hedef ilk 10

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Ticaret Bakanlığının desteği ve TİM ev sahipliğinde 13’üncü kez düzenlenecek Türkiye Innovation Week 2026’nın (TIW26) basın tanıtım toplantısı TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. 15-17 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek buluşma, bu yıl “Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi” temasıyla gerçekleştirilecek. Yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemlerinin insanı, üretimi ve ekonomiyi nasıl dönüştürdüğü üç gün boyunca farklı disiplinlerden isimlerle ele alınacak.

Gültepe: Teknolojiyi kullanan değil, üreten ülke olmalıyız

Tanıtım toplantısında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, dünyada teknolojik dönüşümün baş döndürücü bir hızla ilerlediğini belirterek, Türkiye’nin bu yeni dönemde söz sahibi ülkeler arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Buharla başlayan dönüşümün elektrik, otomasyon ve dijitalleşmeyle devam ettiğini hatırlatan Gültepe, “Her evre üretimi, ticareti ve hayatı yeniden şekillendirdi. Bugün yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve veri sistemleriyle çok daha hızlı bir değişim sürecinden geçiyoruz” dedi.

Yeni çağın pusulasının ne Batı’yı ne de Doğu’yu gösterdiğini, bu kez insanı işaret ettiğini belirten Gültepe, Anadolu’nun sahip olduğu tarihi mirasa dikkat çekerek, “O büyük tarihi mirasın temsilcisi kimliğimizle yeni dönüşüm sürecinde de söz sahibi olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İnovasyon liginde 23 basamaklık sıçrama

Türkiye’nin inovasyon alanında son yıllarda önemli bir mesafe katettiğini vurgulayan Gültepe, Küresel İnovasyon Endeksi’nde 2013’ten bu yana 23 basamak yükseldiğini söyledi.

Hedefin çok daha yukarısı olduğunu belirten Gültepe, Türkiye’nin küresel rekabette konumunu güçlendirmesi için düşünmeye, tasarlamaya, AR-GE’ye ve yenilikçi üretime daha fazla yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Gültepe, “Sıralamamızı daha üst noktalara taşımak için daha fazla düşünecek, daha fazla tasarlayacak ve sınırları zorlayacağız” diye konuştu.

İhracatta ilk 10’un yolu katma değerden geçiyor

TİM’in her yıl hazırladığı “İnovasyon ve İhracat Raporu”nun inovasyon ile ihracat performansı arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koyduğunu belirten Gültepe, markalı ihracat gerçekleştiren şirketlerin AR-GE harcamalarının ve patent birikimlerinin belirgin biçimde daha yüksek olduğuna dikkat çekti.

İnoSuit programının etki analizinin de aynı tabloyu desteklediğini söyleyen Gültepe, programı tamamlayan firmaların tamamında ihracat kilogram birim değerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin teknolojik dönüşümde tüketici değil üretici tarafta konumlanması gerektiğinin altını çizen Gültepe, “Biz içinde bulunduğumuz dönüşümün yalnız kullanıcısı değil, aynı zamanda üreticisi olmak istiyoruz. Teknolojiyi geliştiren ve ihraç eden bir ülke hayal ediyoruz. Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşıma hedefimize ancak bu yolla ulaşabileceğimizi biliyoruz” dedi.

Yapay zekayla rekabet değil, uyum dönemi

TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu da teknolojinin yalnızca üretim araçlarını değil, insanların çalışma ve yaşam biçimlerini, kurumları ve sosyal hayatı dönüştürdüğünü söyledi.

TIW26’da teknolojiden önce insana odaklandıklarını belirten Karavelioğlu, “Önünde durduğumuz eşiği, insanı bilgiye ulaşmada muazzam yeteneklere kavuşturmuş olan ve bu vasfıyla insanlık tarihinin en göz kamaştırıcı eseri olan yapay zekayla uzlaşarak, uyumlanarak birlikte aşmamız gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Teknolojinin insanların yapabileceklerini değiştirdiğini vurgulayan Karavelioğlu, artık “insanın neye dönüşeceği” sorusunun da tartışılması gerektiğini ifade etti.

“İnovasyon her şeyden önce insandır”

Karavelioğlu, inovasyonun yalnızca teknoloji başlığı altında değerlendirilemeyeceğini belirterek, “İnovasyon bizim için AR-GE’dir, üretimdir, ihracattır, girişimciliktir, teknolojidir, gençliktir. Ama hepsinden önce de insandır” diye konuştu.

Türkiye Innovation Week’in üç günlük bir etkinliğin ötesinde, yıl boyunca devam eden AR-GE, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik çalışmalarının vitrini olduğunu kaydeden Karavelioğlu, platformun Türkiye’de inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduğunu söyledi.

9 sahnede 120’den fazla konuşmacı

Türkiye Innovation Week 2026, 15-17 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde iş dünyasından akademiye, girişimcilikten sanata, yapay zekadan yeni nesil çalışma modellerine uzanan geniş bir içerikle gerçekleştirilecek.

TIW26’da 9 ayrı program alanı ve sahnede 120’den fazla konuşmacı yer alacak. Karavelioğlu, etkinliğin yalnızca son bir haftada sosyal medyada 2,7 milyon etkileşime ulaştığını belirterek, Türkiye’den çıkan bir inovasyon platformunun uluslararası alanda örnek gösterilen bir yapıya dönüşmesinin önemine dikkat çekti.

70 ilden 2 bin 641 firma inovasyon için yarışıyor

Türkiye’de inovasyon kültürünü şirketler arasında yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen İnovaLİG’e bu yıl 70 ilden 2 bin 641 firma başvurdu.

İnovaLİG’de dereceye giren şirketler, Türkiye Innovation Week’in ikinci gününde ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

Etkinliğin ana stratejik partnerliğini Trendyol üstlenirken; İhracatı Geliştirme AŞ, Türk Ticaret Bankası, Türkiye Sigorta, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Doğuş Teknoloji de stratejik partnerler arasında yer alıyor.