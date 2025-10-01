Türkiye inovasyonu tartışacak: Gelecek artık şimdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen Türkiye Innovation Week (TIW), 9-11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde 12’nci kez kapılarını açacak. Bu yıl “Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)” temasıyla yapılacak etkinlik, inovasyonun odağına yapay zekâyı yerleştiriyor.

Geride kalan 11 yılda 570 binden fazla katılımcıyı ağırlayan TIW, 10 milyon izleyiciye ulaşarak 182 milyon etkileşim sağladı. Bu yıl ise 25 panel, 9 masterclass, 2 atölye, 2 hackathon ve bir çalıştay gerçekleştirilecek.

Gültepe: İnovasyon artık ertelenemez

Türkiye Innovation Week’in tanıtımı için Fişekhane Galeri Salonu’nda bir lansman düzenlendi. Etkinliğin lansmanında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 12 yıldır kesintisiz düzenlenen TIW’in, Türkiye’de inovasyon kültürünü yaygınlaştırmada en önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Gültepe, “GBu tema bize gelecek hiç bu kadar yakın olmamış, bu kadar kapsamlı bir değişim yaratmamış ve bu kadar merakla beklenmemişti hissini veriyor. Ama artık beklemiyoruz; çünkü gelecek geldi. Artık uzak bir ihtimal değil, tam da şu anda yaşanıyor. Gelecek artık takvimlerde değil, yapay zekâda ve kodlarda hayat buluyor. Bu güçlü mesajdan yola çıkarak geleceğin gereklerini bugünün iradesiyle uygulamaya geçiyoruz. Bu kapsamda İnovasyon Haftası’nı yapay zekâ ekseninde yeniden kurguladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da temamız doğrultusunda akademiden iş dünyasına, girişimcilerden tasarımcılara ve kreatif endüstrilere kadar pek çok paydaş bir araya geliyor” dedi.

Girişimciler ve gençlere destek

“İnovasyonun hem girişimcilikte hem de gençlerimizde nasıl bir dinamizm yarattığını biliyoruz” diyen Gültepe, “Bu kapsamda her yıl olduğu gibi farklı kategorilerde inovatif girişimcilerimize ödüller vereceğiz. Rekor düzeyde başvuru alan İnovaLİG yarışmamızın ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle takdim edeceğiz. Umuyoruz ki; Türkiye Innovation Week 2025, girişimcilerimizi destekleyerek ülkemizi inovasyonda dünyanın öncü ülkeleri arasına sokma hedefimize katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

120’den fazla konuşmacı sahne alacak

Türkiye Innovation Week’in detaylarını ise inavasyon ve sürdürülebilirlikten sorumlu TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu açıkladı. Gültepe’den sonra sahneye gelen Karavelioğlu, “Bu yılki temamız ‘Tomorrow: Now’, yarın için kurduğumuz her cümleyi bugünün iradesiyle eyleme dönüştürme çağrısıdır. İnovasyonda atacağımız her cesur adım, ülkemizin yarınını doğrudan etkiliyor. ‘Tomorrow: Now’ yaklaşımıyla, teknolojiden iş modellerine, insan odaklı yaklaşımlardan kültürel zenginliklere kadar her alanda geleceğin dinamiklerini bugünden harekete geçiriyoruz” dedi.

Karavelioğlu’nun verdiği bilgiye göre bu yıl yapay zekanın önde olacağı Türkiye Innovation Week’te katılımcıları ve ziyaretçileri oldukça renkli bir program bekliyor. TIW 2025’te; yapay zekânın küresel rekabete etkisinden yaratıcı endüstrilerde dönüşüme kadar birçok stratejik konu ele alınacak. Dünyaca ünlü futbol hakemi Pierluigi Collina, baskı altında adil karar alma üzerine liderlere ilham verecek. Siber güvenlik uzmanı Ken Munro canlı “hacking” performansıyla riskleri sahnede uygulamalı gösterecek. Ayrıca İlber Ortaylı, Serdar Kuzuloğlu, Prof. Dr. Selçuk Şirin ve Prof. Dr. Sinan Canan’ın da aralarında bulunduğu 120’den fazla konuşmacı sahne alacak.