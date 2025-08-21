Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı!

Türk liman yetkilileri, gemi acentelerinden gayriresmî olarak, gemilerin İsrail’le bağlantısı olmadığını ve ülkeye gönderilen askerî veya tehlikeli yük taşımadığını belirten yazılar talep etmeye başladı.

Buna göre İsrail'le bağlantılı gemiler Türkiye'deki limanlara yanaşamayacak veya konteyner transferi yapamayacak.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre liman başkanlığı ofisi acentelere bu konuda yazılı teminat verilmesi yönünde sözlü talimat verdi, ancak konuyla ilgili resmî bir genelge bulunmuyor.

Kaynaklardan biri, talimatın Türkiye genelindeki limanlarda geçerli olduğunu söyledi.

İkinci kaynağa göre, garanti mektubunda gemi sahipleri, işletmecileri ve yöneticilerinin İsrail’le hiçbir bağı bulunmadığı ve gemide İsrail’e giden patlayıcılar, radyoaktif maddeler ya da askerî ekipman gibi belirli türden yüklerin olmadığı belirtilmeli.

Ulaştırma Bakanlığı, Reuters'ın konuyla ilgili yorum talebine henüz yanıt vermedi.

Geçen yıl Türkiye, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle İsrail’le yıllık 7 milyar dolarlık ticareti kesmişti.

Ancak İsrail'le ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar kamuoyunda kendine geniş yer bulmuştu. İsrail'le ticaretin kesilmesinin ardından Filistin'le olan ticaret rakamlarının astronomik şekilde artması bu iddialara dayanak olarak gösterilmişti.