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Türkiye İstatistik Kurumu 12 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 12 uzman yardımcısı alacak.

Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumu 12 uzman yardımcısı alacak
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Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, adaylar başvurularını bugünden itibaren 15 Mayıs saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Kontenjan sayısının 4 katı kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanacak

Her bölüm için ayrı belirlenmek üzere kontenjan sayısının 4 katı kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanacak. Adaylar, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılarak belirlenecek.

Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi, TÜİK'in internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek.

Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" menüsünden de ulaşabilecek.

Sınav sonucu alımına karar verilen 12 uzman yardımcısı, TÜİK'in merkez teşkilatında görevlendirilecek.

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