Türkiye istihdamda toparlanıyor, beklentiler 2026’ya güçlü giriyor

ManpowerGroup'un İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, önümüzdeki çeyrekte Türkiye'de 22 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile işe alımlarda iyileşme öngörülüyor. Türkiye, ayrıca istihdam beklentileri açısından küresel ortalamanın 2 puan altında kalsa da küresel sıralamada üst yarıda yer alıyor.

ManpowerGroup, 2026 yılının birinci çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 41 ülkede 39 bin 63 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi. Rapora göre, küresel istihdam görünümü nispeten istikrarlı kalarak işverenlerin temkinli yaklaşımını yansıtmaya devam etti. Bu dönemde küresel ekonomi zayıf seyretse de IMF'ye göre beklenenden daha dayanıklıydı. Mevsimsellikten arındırılmış küresel Net İstihdam Görünümü (NEO) geçen çeyreğe göre 1 puanlık artışla 24'e yükseldi, ancak geçen yılın aynı döneminin 1 puan gerisinde kaldı.

Küresel istihdam görünümü

Kuzey Amerika bölgesi, üst üste üçüncü çeyrekte de ivme kaybetmeye devam etti ve 25 puana gerileyerek geçen yılın aynı dönemine göre 7 puanlık bir düşüş gösterdi. Bu, Kuzey Amerika'da son beş yılın en düşük istihdam beklentisi olarak kaydedildi. Güney ve Orta Amerika'da (26) ise istihdam görünümü, güçlü madencilik sektörü, dolar karşısında güçlenen para birimleri ve yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara yeniden ilgi göstermesiyle hafifçe yükseldi. Avrupa'da (19) da istihdam beklentisi küçük bir artış göstererek üst üste ikinci çeyrekte iyileşme kaydetti. Asya Pasifik ve Orta Doğu'da, küresel ticaretteki belirsizlik birçok sonuca damgasını vurmaya devam etti. Çin'in istihdam görünümü (24), 2026'da beklenen ekonomik yavaşlamayla uyumlu olarak geriledi.

Türkiye, küresel sıralamada üstte yer alıyor

Önümüzdeki çeyrekte, Türkiye'de ise 22 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile toparlanan bir işe alım görünümü bekleniyor. İstihdam beklentileri geçen çeyreğe göre 4 puan, 2025'in ilk çeyreğine göre ise 8 puan güçlendi. Türkiye, istihdam beklentilerinde küresel ortalamanın 2 puan altında kalsa da küresel çapta listenin üst yarısında yer alıyor

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye ekonomisi, son dönemde doğrudan yabancı yatırımlardaki artış sayesinde toparlanma sinyalleri veriyor. Bu artış, küresel ölçekte Türkiye'ye olan ilginin yeniden canlandığını gösteriyor. TÜİK verilerine göre işveren güveni de güçlenmiş durumda; ekonomik güven endeksi mart ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Talebi canlı tutmak için politika yapıcılar, büyümeyi desteklemeye devam ederken enflasyon kaygılarını da dikkate alarak faiz oranlarını kontrollü bir şekilde düşürüyor. Bu gelişmeler, işverenlerin istihdamı sürdürme konusundaki güvenini artırıyor. Genel olarak, Türkiye'de işe alımlara yönelik pozitif bir hava hâkim diyebiliriz.” dedi.

İstihdamda umut veren sektörler

Türkiye'de istihdam beklentilerinde en yüksek artış gösteren sektör, Net İstihdam Görünümü 34 puan olan ticaret & lojistik sektörü oldu. Bu rakam, geçen çeyreğe göre 19 puan, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 16 puan artış anlamına geliyor. Türkiye'de bu sektör, çeyrek bazda işe alım beklentilerinde en güçlü büyümeyi kaydederken, dünya genelinde de çeyreklik artışta dördüncü sırada yer aldı ve küresel ortalamayı 17 puan geride bıraktı.

Öte yandan, imalat sektörü de kayda değer bir ivme kazanıyor. Türkiye'de bu sektör çeyrek bazlı artışta dünya beşincisi olurken, küresel ortalamadan 13 puan daha fazla arttı. İmalat sektörü ulusal ölçekte çeyrek bazda 16 puanlık bir yükseliş gösterdi. Ayrıca, kamu hizmetleri ve doğal kaynaklar sektörü de güçlü bir performans göstererek Türkiye'yi bu alanda dünya genelinde altıncı sıraya taşıdı ve puanı küresel ortalamanın 8 puan üzerine çıktı. Sektörde çeyrek bazda 10 puanlık bir artış görüldü. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Teknoloji ve BT Hizmetleri (35)

Ticaret ve Lojistik (34)

İmalat (31)

Kamu Sektörü, Sağlık ve Sosyal Hizmetler (31)

Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler (28)

Bilişim (22)

Finans ve Sigorta (21)

Ağırlama (19)

Kamu Hizmetleri ve Doğal Kaynaklar (17)

Otomotiv (16)

İnşaat ve Emlak (11)

Doğu Anadolu’da istihdam görünümü güçleniyor

Türkiye'de en güçlü istihdam beklentisine sahip bölge, Net İstihdam Görünümü (NEO) 32 olan Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Bu bölgenin puanı geçen çeyreğe göre 15, 2025'in ilk çeyreğine göre ise 34 arttı. Doğu Anadolu aynı zamanda bu çeyrekte, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana görülen en yüksek NEO puanı da kaydetti. Öte yandan, geçen çeyreğe göre en yüksek artış 19 puanlık artışla Akdeniz Bölgesi'nde oldu. Bölgelerin NEO puanları:

Doğu Anadolu (32)

Akdeniz (29)

İç Anadolu (27)

Karadeniz (27)

Güneydoğu Anadolu (21)

Marmara (21)

Ege (12)

Küçük şirketlerin işe alımları daha olumlu görünüyor

Türkiye'de 10'dan az çalışanı olan mikro ölçekli organizasyonlar, Net İstihdam Görünümü (NEO) 36 ile en iyimser grup oldu. Bu rakam, geçen çeyreğe göre 18, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise 27 puan artış anlamına geliyor. Böylece hem çeyrek hem de yıllık bazda en güçlü iyileşme bu grupta görülürken, aynı zamanda 2011'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek NEO puanı da ölçüldü. Organizasyon büyüklüklerine göre NEO puanları şu şekilde oldu:

10'dan az (36)

5,000+ (34)

10-49 (28)

50-249 (27)

1,000-4,999 (24)

250-999 (8)