Türkiye-İtalya, dış ticaret hedefi 50 milyar dolar

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin 140'ıncı yılı ve Leonardo da Vinci Ödülleri ile İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’nin görev süresini tamamlaması dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen veda resepsiyonuna, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte iki ülke iş dünyasının temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke ticari ve siyasi ilişkilerini de içine alan kapsamlı bir konuşma yaptı. Yılmaz, “İki ülke arasında otomotiv, makine, enerji, altyapı, tekstil ve teknolojiyi kapsayan karşılıklı doğrudan yatırımlarımız binlerce istihdam yaratmış, inovasyonu geliştirmiş ve Akdeniz'deki tedarik zincirlerinin dayanıklılığını güçlendirmiştir” dedi. Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Enerji dönüşümü, doğalgaz altyapıları, yenilenebilir enerji projeleri, hidrojen ve karbon yakalama teknolojileri ekonomik ortaklığın geleceğinde önemli rol oynayacaktır. Benzer biçimde deniz taşımacılığı, liman işletmeciliği, lojistik ağların, enerji depolama ve dijital altyapı gibi alanlarda iki ülke şirketleri için önemli fırsatlar bulunmaktadır. İtalya ve Türk şirketlerinin bu alandaki işbirliklerini çeşitlendirmek ve geliştirmek için daha cesur adımlar atmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz”.

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, en rahat çalıştığı ülkeler arasında Türkiye’nin ilk sırada olduğunu söyleyerek, “Yeni başarılar elde etmemizi sağlayacak olan iki ülke arasındaki köklerdir. Köklerin değerlerini girişimciler oluşturuyor” dedi. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Stefano Kaslowski, lojistik işbirliğine ve gıda diplomasisinin önemine değinerek, “İtalya’nın gastronomideki geldiği nokta Türkiye’nin ihracatına olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.

■ Yılmaz’dan fırsat sunan sektörler:

İtalya Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ortaklarından bir tanesidir. Türk şirketleri İtalya pazarında giderek daha dinamik bir rol oynamaktadır. Önümüzdeki dönemde özellikle sürdürülebilir batarya teknolojileri, hidrojen çözümleri, yenilenebilir enerji ekipmanları, savunma teknolojileri ve akıllı hareketlilik çözümleri gibi alanlarda kapasite entegrasyonumuzun daha da artmasını bekliyorum.

Türkiye ilk kez bu yıl yüksek gelirli ülkeler ligine giriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, etkinlikte özetle şu açıklamaları yaptı:

■ Ülkemizde 1600'ün üzerinde İtalyan firma faaliyet göstermektedir. 2002-2024 döneminde İtalya’dan ülkemize yapılan doğrudan yatırımlar, yaklaşık 5.1 milyar dolar seviyesindedir. İtalya, küresel ölçekte 5’inci büyük, Akdeniz’in birinci ticari ortağımız olmaya devam ediyor. Küresel düzeyde, belirsizliklerin arttığı, risklerin yükseldiği bir dönemde, uluslararası kuralların kurumların zayıfladığını, korumacılığın arttığını, jeopolitik gerilimlerin arttığını hepimiz gözlemliyoruz. Böyle ortamlarda ikili ilişkilerin, dostlukların ve bölgesel işbirliklerinin önemi artmaktadır.

■ 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz 32,2 milyar doları aşarak tarihinin en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Daha önce koyduğumuz 30 milyar dolarlık hedef aşılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakan Meloni, orta vadeli yeni ticaret hacmi hedefini 40 milyar dolar olarak belirlemişlerdir. Normalde her ikisi de daha iddialı hedef belirleyen siyasetçiler. İnşallah orta vadede 50 milyar doları da buluruz.

■ Bu güçlü ekonomik bağların arkasında Türkiye’nin makroekonomik görünümde yaşanan iyileşme önemli rol oynamıştır. Uzun yıllardır gösterdiğimiz yüksek büyüme performansı ile beraber milli hasılanın 2025 yılı sonunda 1,5 trilyon doların üstüne çıkmasını bekliyoruz. Türkiye nin ekonomik istikrarı, öngörülebilir para politikası ve güçlü mali disiplin çerçevesi uluslararası yatırımcılar için uzun vadeli güven tesis etmektedir.

■ 2025 yılı itibariyle IMF projeksiyonlarına göre dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi konumuna yükselmeyi öngörüyoruz. Satın alma paritesine göre ise şu anda 12. büyük ekonomiyiz. 11’inci büyük ekonomi olacağız. Bu tahminler gerçekleşirse ilk defa hacim olarak dost ülke İtalya’yı geride bırakıp Avrupa’nın dördüncü büyük ekonomisi konumuna yükseleceğiz.

■ Diğer taraftan dünya bankası sınıflandırmasına göre 2025 itibariyle tarihimizde ilk kez yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmeyi öngörüyoruz. Dünya bankasının bir sınıflandırması var. Dörde ayırıyorlar ülkeleri, düşük gelirli ülkeler, alt orta gelirli ülkeler, üst orta gelirli ülkeler ve yüksek gelirli ülkeler şeklinde. Son 23 yılda, hükümetlerimiz döneminde Türkiye alt orta gelirden üst orta gelire yükseldi ve burada kalıcı hale geldi. Şimdi 2026 yılı bizim için çok kritik, bu yıl ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine en alt basamaktan da olsa adım atmış olacağız. Atacağımız adımlarla, yapısal reformlar ve dönüşümlerle Türkiye yi büyütmeye devam ederek bu ligde kalıcı olmaya devam edeceğiz.

■ İçinden geçtiğimiz küresel ortamda Avrupa Birliği, iki meydan okuma ile karşı karşıya. Bir taraftan Ukrayna-Rusya savaşında somutlaşan jeopolitik gerilimler ve tehditler var. Avrupa’nın güvenliği ciddi tartışma konusu. Avrupa, Türkiye ve dünyanın geri kalan birçok ülkesi uzak doğudan gelen ekonomik rekabetle de karşı karşıya. Avrupa’nın rekabet gücü ciddi bir tartışma konusu her iki alanda da Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin hem Avrupa hem Türkiye’nin çıkarına olduğunu net şekilde ifade etmek isterim. Son dönemde artan diyalog olduğunu da görüyoruz. Ama maalesef arzu ettiğimiz noktada değiliz. Türkiye İtalya ilişkilerinin Türkiye Avrupa ilişkilerinde de Vinci’nin köprüsü gibi bir köprü kurmasının çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. AB ile vize anlaşmalarına, Gümrük Birliği yenilenmesine kadar yapacağımız çok işler var.

Tofaş’ın yeni modelleri şirketimizi ileriye taşıyacak

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, gelecek yıl Tofaş’ın 100’üncü yılını kutlayacaklarını dile getirerek, “Bu serüvenimizde İtalya ile olan ortaklıklarımız, bağlarımız önemli yer teşkil ediyor. Tofaş bunların en büyüğü. Tofaş, ülkemize yatırımlar yapmaya, yeni modeller getirmeye devam ediyor, yeni modeller şirketimizi ileriye taşıyacak” dedi. Levent Çakıroğlu, Türk Traktör’ün İtalya ortaklığı ile birlikte Otokar’ın Mauri Bus System satın almasına değindiği konuşmasında, Beko’nun Avrupa yönetimi merkezinin İtalya olduğunu belirterek, “Koç Topluluğu’nun İtalya ile olan bu çok özel ilişkilerimizi, ortaklıklarımızı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın da ifade ettiği ticaret hacmimize destek verecek şekilde sürdüreceğiz” dedi.