Türkiye, kadın mucitlerin PCT başvurularında ikinci sırada

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) verilerine göre, uluslararası patent başvurularında (PCT) kadın mucitlerin oranı artış kaydediyor. Türkiye ve dünyada kadın mucitlerin oranı yükseliş trendi gösteriyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, kadın mucitlerin artışında Türkiye'nin ortalamanın üzerinde performans gösterdiğini belirterek ,"Dünyada 2007'den 2021'e kadarki dönemde PCT başvurularında kadın mucitlerin oranı yüzde 10'dan yüzde 16'ya yükselirken artış oranı yüzde 6 olarak kayıtlarda yer aldı. Aynı dönemler içerisinde ülkemizde bu oran yüzde 15'in üzerinde gerçekleşmiş durumda. Dünyada kadınların reel ekonomide daha fazla yer alması kalkınmayla doğru orantılı. Uluslararası raporlar da bu olguya dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kadın mucitlerin PCT başvuruları içerisindeki sıralamasında, Türkiye'nin yüzde 24,2 ile İspanya'dan sonra ikinci sırada geldiğini, Çin'in üçüncü sırada yer aldığını aktaran Akbulut, kadın mucitlerin ürün ticarileştirme süreçlerinde de önemli role sahip olduğuna işaret etti.

Akbulut, patent araştırma süreçlerinde kadın buluşçuların ağırlıklı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Kadınlara yönelik verilen teşvikler ve girişimcilik konusunda kadınların daha fazla reel sektörde yer alması adına yapılanlar meyvelerini vermeye başladı. 20 yıl önceyle 20 yıl sonrasını kıyasladığımızda birçok meslekte artık cinsiyet kavramının kalktığını görüyoruz. Bu durum, kadınların ülke ekonomisine olan katkılarının artmasında son derece kıymetli. Öte yandan, özellikle yurt dışı patent başvurularında ülkelere önemli kolaylıklar sunan PCT başvuruları, birçok kurum ve kuruluşa hem zaman hem de maliyet yönünden önemli avantajlar sunuyor. PCT başvuruları, hedef ülkelere başvuru noktasında ihracatçılarımızın işini kolaylaştıran bir yapı sunuyor."