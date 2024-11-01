Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’ndan Turkcell’e 50 milyon Euro yeşil kredi

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, 2021 yılından beri elektrik tüketiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşıladıklarını ve hedeflerinin kendi yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösterdiğimizin bilinciyle sürdürülebilirliği, Turkcell’in 30’uncu yılındaki stratejik odak noktalarından biri olarak belirledik. Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak attığımız her adımın ve tüm iş süreçlerimizin çevreye olan etkilerini gözetiyoruz. Çevreci çalışmalarımız, finans piyasalarında da takdir ve beğeni topluyor. TKYB ile imzaladığımız 6 yıl vadeli kredi anlaşması, bu alandaki projelerimizi gerçekleştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için büyük katkı sağlayacaktır.”

Turkcell’in 13 farklı yenilenebilir enerji projesine fon desteği

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansman’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Şimşek de konuyla ilgili şunları söyledi: “TKYB olarak Türkiye’nin yeşil dönüşüm yolculuğu ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak yatırım projelerinin finansmanı için uluslararası kalkınma kuruluşlarından uzun vadeli kaynaklar temin ediyoruz. Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve iletişim firması Turkcell İletişim ile 23 Eylül 2024’te imzaladığımız 50 milyon euro tutarında 6 yıl vadeli ‘yeşil finansman’ anlaşması ile Turkcell’in öz tüketime yönelik 13 farklı yenilenebilir enerji projesine, kalkınma finansmanı kuruluşlarından temin ettiğimiz fon ile destek sağlıyoruz. Hedefimiz sürdürülebilir ve çevre dostu bir gelecek ve sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Bu kapsamda sürdürülebilirliği ana odak noktası olarak belirleyen Turkcell ile imzaladığımız sözleşmeyi hedeflerimize ulaşma yolculuğunda önemli bir adım olarak görüyoruz”.