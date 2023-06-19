Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu toplandı

Konfederasyondan yapılan açıklamada, Başkanlar Kurulunun, olağanüstü genel kurulun ardından ilk toplantısını Genel Başkan Önder Kahveci başkanlığında gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantının, gelecek ay memur maaşlarına yapılacak artış gündemiyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, Türkiye Kamu-Sen'in memur maaşlarına ilişkin görüş ve önerilerinin belirlendiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temmuzda en düşük memur maaşının net 22 bin liraya yükseltileceğini söylediği anımsatılan açıklamada, en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesinin memur maaşlarındaki erime ve alım gücündeki düşüşün telafisi için irade ortaya konulması bakımından önemli ve değerli görüldüğü bildirildi.

Ekonomik gelişmeler nedeniyle özellikle büyükşehirler, deprem bölgesi ve sahil yörelerinde görev yapan kamu çalışanlarının büyük zorluklar içinde olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, öncelikle en düşük dereceli memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek artışlar, bütün memurların maaşlarına aynı şekilde uygulanarak maaşlardaki erime telafi edilmeli, ardından enflasyon farkı ve 2023'ün ikinci yarısı için kararlaştırılan yüzde 6'lık zam verilerek maaş artışları sağlanmalı, kamu çalışanlarının büyümeden ve refahtan pay alması için üzerine refah payı ödemesi eklenmelidir."

Bu önerilerinin karşılık bulması halinde memurların yaşadığı kayıpların karşılanacağı, bu yıl için nitelikli bir maaş artışının yapılmış ve kamu görevlilerinin alım gücünün yükseltilmiş olacağı belirtilen açıklamada, bu yolla yeni hükümetin de güzel bir başlangıçla "Türk Yüzyılı"na uygun bir kamu yönetimi anlayışı için ilk adımı atmış olacağı ifade edildi.