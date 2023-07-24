Türkiye Kamu-Sen, toplu sözleşme taleplerini açıkladı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi taleplerini, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Toplu sözleşme masasına 5 bölümde, 40 konu, 30 alt başlık altında ele aldıkları 403 taleple oturacaklarını belirten Kahveci, şunları kaydetti:

"Bugüne kadarki toplu sözleşme görüşmelerinde, enflasyon farkı hariç maaşlara yapılması kararlaştırılan artışlar, gerçekleşen enflasyonun sürekli altında kaldı. 2020 yılından itibaren ekonomik göstergelerin giderek bozulduğu ortadadır. Buna bağlı olarak geçtiğimiz yıl TÜFE yüzde 64,27 olmuş, 2023 yılı haziran ayı itibarıyla da yıllık resmi enflasyon yüzde 38,21 olarak açıklanmıştır. Akaryakıta, bütün vergi ve harçlara, kiraya, gıda, ulaşım, eğitim başta olmak üzere iğneden ipliğe her şeye zam geldiği temmuz ayında aylık enflasyonun artmaya devam edeceği de kesindir."

"2024'te refah payı dahil kümülatif yüzde 100 zam talebi"

Kahveci, orta vadeli planda belirlenen enflasyon hedeflerinin önceki yıllarda olduğu gibi tutmayacağını ifade ederek, "Öyleyse artık kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin hedeflenen enflasyona endeksli maaş artışı girdabına mahkum edilmemesi gerekiyor. Her ne kadar dönem sonları itibarıyla maaşlara enflasyon farkı eklense de bu ödemenin geriye dönük olarak yaşanan kayıpları karşılamadığı, yalnızca anlık bir enflasyon düzeltmesi olduğu ve dönem içinde maaşların sürekli eridiği açıktır." dedi.

Memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıklarındaki erimenin giderilmesi ve ekonomik olumsuzlukların yaralarının sarılması gerektiğini vurgulayan Kahveci, şu artışları talep etti:

"2024 yılının ilk altı ayında yüzde 40, ikinci altı ayında yüzde 30 artış ve ocak ayından itibaren verilen zammın üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyoruz. 2025 yılı için ise ocak ve temmuz aylarında yüzde 20'şer artış, yine ocak ayında yapılacak zammın üzerine yüzde 10 oranında refah payı talep ediyoruz. Enflasyon farkının ise, TÜFE'nin, maaşlara yapılan oransal artışların üzerine çıktığı aydan itibaren ödenmesini istiyoruz. Temel mali taleplerimiz; 2024 yılının tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100,2, 2025 yılının tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58,4 zam olarak özetlenebilir. Mali taleplerimizin karşılanması durumunda bugün 20 bin 899 lira düzeyinde olan 15'in 1'indeki en düşük dereceli memur maaşı 2024'te 41 bin 840 liraya, 2025 yılında 66 bin 274 liraya çıkacaktır. Önümüzdeki yıl için en düşük memur maaşına 20 bin 941 lira, ortalama memur maaşları için ise 25 bin 101 lira zam istiyoruz."

"Tüm kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilsin"

Kahveci, teknik çalışmalar neticesinde personel rejimi ile mali ve sosyal haklara yönelik önemli taleplere de tekliflerinde yer verdiklerini belirterek, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine dair diğer taleplerini, şöyle sıraladı:

"İlave ek ödeme sisteminin değiştirilerek, 8 bin 77 liralık artışın memurların taban aylıklarına eklenmesini, emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmasını ve mevcut emekli maaşlarına da aynı şekilde yansıtılmasını istiyoruz. Lojmandan faydalanmayan ve kirada oturan tüm kamu çalışanlarına aylık 7 bin 850 lira kira yardımı yapılmasını talep ediyoruz. Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesine yeni düzenleme getirilsin, çalışanların gelir vergisi oranı yüzde 15'te sabitlensin istiyoruz. Eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılsın. Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde tüm kamu görevlilerine bayram ikramiyesi verilsin. Ek ödeme sorunları çözülsün. Şefler, mühendisler, avukatlar gibi unvanlardaki personelin özlük hakları hakkaniyete uygun bir şekilde yeniden düzenlensin. Ek ders ve nöbet ücretleri artırılsın."