Türkiye Kamu-Sen’den AYM’nin kararına tepki: Mağdur etmeye hakkı yok

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) toplu sözleşme ikramiyeleri kararına ilişkin açıklama yaptı.

Kahveci, açıklamasında, AYM'nin kamu çalışanlarının en büyük sendikal kazanımlarından biri olan toplu sözleşme ikramiyesini bütünüyle iptal ettiğini kaydetti.

"Mahkemenin verdiği bu karar, kamu çalışanları yönünden kabul edilemez." ifadesini kullanan Kahveci, kararla Mayıs 2023'ten itibaren kamu görevlileri sendikalarına üye olan 2 milyon 18 bin 674 kamu çalışanının her ay aldığı 537,93 lira tutarındaki toplu sözleşme ikramiyesini alamayacağını belirtti.

Kahveci, "Anayasa Mahkemesinin toplu sözleşme yoluyla elde edilmiş bir hakkı, yetki sınırını aşarak keyfi olarak iptal edip, 2 milyonun üzerindeki kamu çalışanını mağdur etmeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Kararın toplu sözleşme özerkliğine de darbe vurduğunu savunan Kahveci, şunları kaydetti: "Bu garabetin baş sorumlusu milyonlarca memurun mağduriyetine sebep olan, iptal başvurusunu yapan CHP ve onların akıl hocaları olan sözde sendikalar olmuştur. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası, artık sendika üyesi memurların tamamı 537,93 lira yerine aylık 190,21 lira alacaklardır. Buna göre memurların haklarını savunduklarını iddia eden sözde sendikalar, CHP ve Anayasa Mahkemesi el ele vererek 2 milyon 18 bin 674 memuru, aylık 347,72 lira zarara uğratmıştır."

"Ek protokol imzalanabilir" önerisi

Toplu sözleşme ikramiyesi düzenlemesindeki temel amacın güçlü sendikacılık oluşturmak olduğunu ifade eden Kahveci, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi: "Ancak yol tükenmiş değildir. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 4688 sayılı kanunun 42'nci maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kamu Personeli Danışma Kurulu'na temsilci gönderen konfederasyon temsilcilerini toplantıya çağırarak kamu personelinin en önemli konusu olan 'toplu sözleşme ikramiyesi' sorununu çözmek üzere ek bir protokol hazırlayabilir. Aileleriyle 10 milyonu bulan kamu çalışanları, toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden düzenlenmesini ve yaşadığı 347 liralık zararın telafi edilmesini beklemektedir. Yetkililerimiz yeni bir düzenleme ile malum çevrelerin kötü niyetlerini boşa çıkarmalı, 2 milyonun üzerindeki kamu görevlisini bu garabet anlayıştan kurtarmalıdır."