Türkiye Kamu-Sen'den toplu sözleşme açıklaması: Mücadeleden geri durmayacağız

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konfederasyonun kararlı duruşunu vurguladı.

Kahveci, "Kurulduğumuz günden bu yana kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin haklarının korunması ve geliştirilmesi için mücadele ediyoruz. Konfederasyonumuz, tüm sorunların çözümü için gereken her adımı atacak, hiçbir mücadeleden geri durmayacak ve 'dik baş, tok karın, mutlu yarın' idealimizden asla vazgeçmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, toplu sözleşme sürecinde kamu çalışanlarının beklentilerinin karşılanması ve yeni haklar kazanılması için tüm imkanların seferber edileceği mesajı verildi.

"25 milyon vatandaşın omuzlarına yükledi"

Toplu sözleşme görüşmelerine 4 milyon memur, 2,5 milyon emekli, aileleriyle 25 milyon vatandaşın omuzlarına yüklediği sorumluluğun bilinciyle katıldıklarını kaydeden Kahveci, kurumlardan beklentilerini aktardıklarını ifade etti.

Yetkili konfederasyonun pazarlık masasındaki tutumunun, toplu sözleşme görüşmelerinin ilk aşaması olan pazarlık sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına neden olduğunu savunan Kahveci, "Pazarlıkların uzlaşmazlıkla sonuçlanması durumunda Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru hakkı yalnızca imza yetkisine sahip olan yetkili konfederasyon ve kamu-işveren tarafına aittir. Bu süreçte Türkiye Kamu-Sen'in Kurul'un toplanması ya da toplanmamasına yönelik herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Konfederasyonumuz verilecek hiçbir mücadeleden geri durmayacak"

Kahveci, Türkiye Kamu-Sen'in kamu görevlilerinin hakları için bütün platformların en etkin biçimde kullanılmasından yana olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Konfederasyonumuz kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin güvencesi olarak bütün sorunlarının çözülmesi için yapılması gereken ne varsa yapacak, atılacak hiçbir adımdan, verilecek hiçbir mücadeleden geri durmayacak, dik baş, tok karın, mutlu yarın idealinden asla vazgeçmeyecektir."