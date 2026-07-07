Türkiye, Kanada STA müzakereleri başladı

ANKARA(EKONOMİ)

Haziran ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Kanada Dış Ticaret Bakanı Maninder Sidhu’nun STA’ya yönelik istikşafi görüşmelerin başlatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, “İki ülke liderleri bugün yaptıkları açıklama ile Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ortaklığın daha da derinleştirilmesini hedefleyerek STA görüşmelerinin resmen başlatılması talimatını vermişlerdir” denildi.



Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye ve Kanada, kapsamlı, modern ve karşılıklı fayda sağlayacak bir STA’nın müzakerelerinin başlatılmasıyla bir sonraki aşamaya geçmektedir. Bu vesileyle, ekonomik büyümemizi destekleyecek, istihdam oluşturulmasına katkı sağlayacak, rekabet gücümüzü artıracak, küresel alanda tedarik zincirlerimizi güçlendirecek ve Kanada ile ekonomik iş birliğimizi güçlendirecek bir Anlaşma için yoğun çaba harcanacaktır.

Önümüzdeki haftalarda her iki ülkenin teknik ekipleri, anlaşmanın kapsamı ve hedeflerinin belirlenmesi ile müzakerelerin ilk turuna hazırlık amacıyla gerekli çalışmaları yürütecektir. Her iki ülke yetkilileri yüksek kalitede, kapsamlı bir Anlaşma için gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır”