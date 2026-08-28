Türkiye, Karadeniz'de yeni tahıl koridoru için diplomatik görüşmeleri hızlandırdı

Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz’deki sıcak çatışmaları ticaret hatlarına taşıyarak sivil seyrüsefer güvenliğini tamamen ortadan kaldırdı. Rusya’nın Novorossiysk Limanı’na seyreden ticaret gemileri Ukrayna güçlerince, Ukrayna’nın Odessa Limanı’na yönelen gemiler ise Rusya tarafından hedef alınıyor. Ticari koridorun kilitlenmesi dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarının stoklarını işlevsiz kıldı.

Silolar ağzına kadar dolu: On milyonlarca ton tahıl hapsoldu

Uluslararası tarım örgütleri ve küresel emtia analizlerine göre Karadeniz’deki tıkanıklık, küresel gıda zincirinin merkezindeki iki ülkede devasa bir depolama krizine yol açtı. Dünya buğday ihracatının yaklaşık %20'sini tek başına üstlenen Rusya’nın elinde, rekor rekolte ve ihracat engelleri nedeniyle 60 milyon tona yakın buğday ve tahıl stoku bulunuyor. Karadeniz limanlarının kilitlenmesiyle bu ürünler liman silolarında ve depolarda hapsolmuş durumda.

Benzer bir tablo Ukrayna tarafında da yaşanıyor. Savaş öncesinde küresel ayçiçeği yağının %46'sını, mısırın %12'sini ve buğdayın %9'unu sağlayan Ukrayna'da, liman sevkiyatlarının durması sebebiyle silolarda ve geçici depolama tesislerinde 30 ila 35 milyon ton civarında tahıl ve yağlı tohum bekletiliyor. İki ülkede pazara sunulamayan toplam tahıl miktarının 100 milyon tona yaklaşması, yaklaşan yeni hasat dönemi öncesinde ürünlerin depolarda çürüme riskini doğuruyor.

Ankara diplomasiyi hızlandırdı

2022 yılında Türkiye’nin stratejik arabuluculuğunda Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi (Black Sea Grain Initiative), savaş şartlarına rağmen küresel gıda krizini engellemiş ve özellikle Afrika ile Orta Doğu ülkeleri için can damarı olmuştu. Ancak mekanizmanın işlevsizleşerek koridorun tamamen kapanması üzerine Türkiye, yeni bir güvenlik koridoru için arabuluculuk rolünü yeniden üstlendi.

ekonomim.com'un Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgilere göre Ankara, hem Moskova hem de Kiev yönetimiyle diplomatik temaslarını kesintisiz ve hızlandırılmış bir şekilde yürütüyor.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve bakanlık heyetiyle gerçekleştirdikleri kritik zirveye ilişkin bilgi verdi. Ünüvar’ın, görüşmelerin yoğun şekilde sürdüğünü ancak şu aşamada net bir takvim vermenin mümkün olmadığının belirtildiğini aktardı. Bakanlık yetkilileri, krizin aşılması için diplomatik kanalların 7/24 açık tutulduğunu ve her iki başkentle istişarelerin kararlılıkla devam ettiğini vurguluyor.

Çiftçiler çaresiz, küresel fiyatlar baskı altında

Sürecin piyasalara yansımasını ve gıda sektoründeki alarm durumunu değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı, sevkiyatın tamamen durmasının yıkıcı etkilerine dikkat çekti:

“Karadeniz’de tahıl koridoru süreci tamamen kesildi. Artık ne Ukrayna’dan ne de Rusya’dan Türkiye’ye ürün gelmiyor. İki ülkenin çiftçileri de zor durumda. Ürünlerini tarladan kaldıramıyor, satışları neredeyse durma noktasına geldi. Dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 40’ı bu iki ülkeden karşılanıyor. Ürünler dünyaya açılamadığı için fiyatlar şimdiden yüzde 4-4,5 arttı. İki ay içinde sorun çözülmezse artış yüzde 10’ları geçebilir. Özellikle Afrika kıtası için işlenmiş tahıl ürünleri hayati önem taşıyor.”

Türkiye’nin işlenmiş tahıl İhracatı risk altında

Krizin Türkiye’nin hammadde tedarikine ve ihracat gücüne yönelik olumsuz etkilerini detaylandıran Taycı, iç pazarda arz sorunu bulunmadığını ancak devasa ihracat pazarının tehdit altında olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

“Türkiye olarak kendi ihtiyacımızı karşılayacak tahıl üretimine sahibiz. Ancak asıl risk işlenmiş tahıl ihracatımızda. Biz Ukrayna ve Rusya’dan aldığımız tahılları ülkemizde işleyerek dünya pazarlarına ihraç ediyoruz. Geçen yıl bu yolla 13 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik ve bu yıl da benzer bir rakamı hedefledik. Bu ürünler katma değeri son derece yüksek, ülke ekonomisine ciddi döviz girdisi sağlayan kalemlerdir. Tahıl koridoru yeniden açılmazsa uzun vadede ihracatımızda telafisi güç kayıplar yaşayabiliriz. Bakanlıklarımızın başlattığı diplomatik adımları sonuna kadar destekliyoruz. Bu girişim hem Türkiye hem de dünya için kritik önemde.”

Yetkililer, yürütülen hassas diplomasiden olumlu bir sonuç alınması ve tarafların uzlaşacağı yeni bir seyrüsefer güvenlik mekanizmasının kurulması halinde, hem Karadeniz'deki Türk deniz ticareti filosunun güvenceye alınacağını hem de küresel gıda fiyatları üzerindeki devasa artış baskısının kırılacağını belirtiyor. Ankara-Moskova-Kiev üçgenindeki görüşmelerin seyri önümüzdeki haftalarda netleşecek.