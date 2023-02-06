Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nden deprem bölgesi için prensip kararı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye niteliğinde prensip kararları aldı.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik Yönetim Kurulunca depremde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabilecekler görüşüldü.

Görüşmede, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan istişarelerde, bankaların önlemleri ve çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda tavsiye niteliğinde bazı prensip kararları alındı.

Buna göre, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenecek.

Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması konusunda üyelere tavsiyede bulunulacak.

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimleri Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılacak.

Deprem bölgesinde bulunan müşterilerin finansal erişimini kolaylaştırmak amacıyla, ortak hizmet sunan ATM'lerden herhangi bir masraf ödemeksizin yararlanılabilecek.

Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterileri, taleplerini bankalara iletecek.