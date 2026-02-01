Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu sekizinci toplantısı Ankara’da

ANKARA (EKONOMİ)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın görüşmelerde; iki ülke siyasi ilişkilerinin ulaştığı seviyeden ve bu kapsamda üst düzey ziyaret ve temaslardan duyulan memnuniyeti kayda geçirmesi, ticaret, ekonomi, yatırım, enerji, ulaştırma, savunma sanayii, eğitim ve insani-kültürel alanlar başta olmak üzere, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alması bekleniyor.

Bu meyanda, her iki ülke Cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için yürütülebilecek çalışmalara değinmesi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin önem taşıdığını vurgulaması, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru başta olmak üzere, bağlantısallığın ve lojistik altyapının güçlendirilmesinin önemini teyit etmesi, Afganistan, İran ve Filistin meselesi dahil güncel gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Türkiye-Kazakistan İlişkileri İkili düzeyde, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG), Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve siyasi istişare mekanizmaları etkin ve düzenli bir şekilde işletildiğine vurgu yapılarak, Bahsekonu mekanizmaların başta geleni Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin (YDSK) 5. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in eş başkanlıklarında 29 Temmuz 2025 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

YDSK Toplantısı sırasında, iki Cumhurbaşkanı tarafından “Ortak Bildiri” ve "YDSK Kararı" metni imzalanmış, bu çerçevede söz konusu metinler dahil eğitim, enerji, madencilik, ulaştırma, iletişim, bankacılık, serbest ekonomik bölgeler, yapay zeka ve uzay, bilim ve teknoloji, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık, şehircilik, adalet alanlarında toplam 20 işbirliği anlaşması akdedilmişti.

Türkiye’nin Orta Asya’daki en büyük ticaret ortağı olan Kazakistanla, toplam ticaret hacmi 2025’in ilk 11 ayı (Ocak-Kasım) itibarıyla da 8,95 milyar Dolar olarak gerçekleşti (ihracat 2,91 milyar Dolar, ithalat 6,04 milyar Dolar).

Halihazırda Türk sermayeli 3000’den fazla şirket ve işletme, Kazakistan ekonomisinin çeşitli sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Kazakistan’daki Türk girişimcileri, ağırlıklı olarak gıda sektörü, madencilik, tarım, ilaç-kimya sanayisi, inşaat, otelcilik ve imalat alanlarında öne çıkmakta. Kazakistan; RF ve Irak'tan sonra Türkiye’nin üçüncü büyük petrol ihracatçısıdır (2025: 3,34 milyon ton, toplam petrol ithalatının yüzde 7,29’u). Türkiye-Kazakistan arasında enerji alanındaki iş birliğinde, özellikle petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve lojistik/enerji taşımacılığı gibi başlıklar öne çıkmakta. Türkiye, Kazakistan ekonomisinde enerji dışı sektörlerde en büyük yatırımcı ülkelerden biridir. 2025 yılı itibarıyla Türkiye’den Kazakistan’a gerçekleştirilen yatırımların miktarı ise 5,8 milyar Dolar civarında.