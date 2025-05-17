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Türkiye kısa vadeli ABD tahvillerini satıyor

Türkiye, mart ayında yaklaşık 4,6 milyar dolarlık ABD tahvili sattı.

Haber Merkezi
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Türkiye kısa vadeli ABD tahvillerini satıyor
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Türkiye, 2024 yılının tamamı ve 2025 yılının ilk ayında alım yaptığı ABD tahvillerinden, mart ayında güçlü bir çıkış yaptı.

ForInvest Haber'in ABD Hazine Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye mart ayında 4 milyar 553 milyon dolar tutarında ABD Hazine tahvil satışı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin elinde, 2024 yılında yapılan toplam 10,7 milyar dolar ve 2025 yılının ilk iki ayında yapılan 7,62 milyar dolar alımla, şubat sonunda 20 milyar 471 milyon dolar seviyesinde ABD tahvili bulunuyordu. Mart ayında yapılan satışın sonunda bu miktar 15 milyar 918 milyon dolara geriledi.

Satışların 3 miyar 936 milyon dolar ile büyük bölümü kısa vadeli tahvillerde gerçekleştirildi. Bunun sonucunda, Türkiye'nin elindeki tahvillerin 12 milyar 224 milyon dolarlık kısmı uzun dönemli olarak kalırken, kısa dönemli tahvil miktarı 7 milyar 630 milyon dolardan 3 milyar 694 milyon dolara indi.

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