Türkiye Koreli bir şirketle yeni nükleer projesi için görüşüyor

Hüseyin GÖKÇE / SOÇİ

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen ATOMEXPO’nun genel oturumunda konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki faaliyetlerini anlattı.

Enerji üretimine dayalı temiz kaynaklara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Bayraktar, “İlk tahminlerimize göre en az 16 ila 20 reaktöre ihtiyacımız var. Ya da Akkuyu'ya ek olarak, yüzyılın başında karbon nötr bir ekonomi olmak için 12 ila 16 reaktöre ihtiyacımız var” dedi.

“Koreli ve ABD’li şirketlerle görüşmeye başladık”

Fukuşima’dan hemen sonra daha önce Japonya ile imzalanan işbirliği anlaşmasının sürdürülmemesi konusunda mutabakata varıldığını dile getiren Bayraktar, “Bu süre zarfında üçüncü nükleer santral için Çin hükümeti ile aktif olarak görüşmelere başladık ve halen görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Ayrıca Koreli bir şirketle de yeni bir proje için görüşmelere başladıklarını ifade eden Bayraktar, “Aynı zamanda Rolls Royce ve NuScale, Holtec gibi bazı ABD'li şirketlerle de SMR'ler (küçük reaktörler) için görüşmelere başladık” şeklinde konuştu.

Sinop’ta kurulması planlanan santrallerle ilgili daha önce Japon hükümetiyle görüşmelere başlandığını hatırlatan Alpaslan Bayraktar, “Şimdi Akkuyu'daki ortaklarımız Rosatom ile görüşmelere başlama aşamasındayız. Ana fikir yine nükleere ihtiyacımız olduğu ve bunu daha rekabetçi hale getirmemiz gerektiği ve tabii ki Akkuyu'nun önümüzde harika bir örnek olduğu.” değerlendirmesinde bulundu.

Ruslara çağrı: Akkuyu için yerel tedarik zincirini yeniden oluşturmalısınız

Akkuyu ile Türkiye’nin çıtayı yükselttiğini ifade eden Bayraktar, “Öncelikli beklentimiz daha rekabetçi olmak. Tabii ki Akkuyu’da sahip olduğumuz daha sağlam bir yerelleşmeye ihtiyacımız var. Ancak bunun da ötesine geçmeliyiz. Bu arada yerelleştirme dediğimiz şey, ev sahibi ülkede nükleer ekosistem yaratmaktır” diye konuştu.

Türkiye’nin üretim ve endüstri açısından büyük yetkinliğe sahip olduğuna değinen Bayraktar, “Projeyi gerçekleştirmek için çok sayıda yetenekli işgücüne, mühendise ve teknisyene sahibiz. Bu yetkinliği kullanmanız gerekiyor, ayrıca projenin tanıtımını hızlandırmanız, Akkuyu projesi için yeniden başladığımız bu yerel tedarik zincirini yeniden oluşturmanız gerekiyor.” dedi.