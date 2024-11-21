Türkiye kuantum teknolojisine sahip 15 ülke arasına girdi

ANKARA (EKONOMİ)

QuanT bilgisayar teknolojisinin tanıtımına ilişkin düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.

Dijital devrim ve çağır açan teknolojilerin ülkelerin kaderini şekillendiren başlıca unsurlar haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu kapsamda Milli Teknoloji Hamlesi’nin devlet politikası olarak belirlendiğini söyledi.

Ülkelerin hukuki bağımsızlığının tek başına yeterli olmadığının altını çizen Yılmaz, gerçek bağımsızlığın güçlü ekonomik yapıdan geçtiğini aktardı. bunun temelinde ise bilim ve teknolojide sağlanan ilerlemelerin bulunduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, geliştirilen projelerin bağımsızlık ve geleceğin teminatı olduğunu bildirdi.

“Türkiye kendi ayakları üzerinde durmak zorunda”

Teknolojide yerli üretimi artırmanın refah ve küresel rekabet gücünün başlıca şartı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bölgemizde küresel düzeyde yaşanan gelişmeleri takip ettiğimizde ne kadar riskli bir dönemden geçtiğimizi görüyoruz” dedi.

Türkiye’nin kendi ayakları üstünde durmak zorunda olduğuna değinen Yılmaz, “Çalışmalarımız, ülkemizin teknolojiyi sadece tüketen değil, üretie, geliştiren dünyaya yön veren ülke yolunda kararlılıkla ilerlediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Geçmişte parayla alamadığımız ürünleri artık ihraç ediyoruz”

Savunma sanayinde yaşanan başarının ekonomik refah değil katma değeri yüksek ekonomi inşası bakımından son derece kıymetli olduğunu söyleyen Cevdet Yılmaz, “Geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri ihraç edecek hale geldiysek ortada başarı var demektir” diye konuştu.

QuanT’yi Türkiye’nin teknolojik ilerleme çabalarının önemli bir meyvesi olarak nitelendiren Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin kuantum teknolojisine sahip az sayıda ülke arasına girdiğini belirtti.

Altyapı olmazsa proje üretiminin bir yere kadar gidebildiğini belirten Yılmaz, TOBB ETÜ’nün büyük başarılara imza atacaına inandığını belirtti.

Quantum bilgisayarların karmaşık problemleri çözme kapasitesiyle teknoloji dünyasında bir devrim olarak nitelendirildiğini belirten Yılmaz, önümüzdeki yıllarda bilim ve endüstri dünyasını derinden şekillendireceğini anlattı.

Süper iletken teknolojilerin çok kritik olduğunu, süper iletken çiplerin temel gündem olacağını belirten Cevdet Yılmaz, bunların üretiminde de devlet, kamu, üniversiteler, özel şirketlerin hep birlikte ekosistemin tamamlayıcı unsurları olarak başarı sağlayacağını anlattı.

Bazı çevrelerin karamsar hava oluşturarak beyin göçünü tahrik edip gençleri dış ülkelere yönlendirme çabasında olduğunu söyleyen Cevdet Yılmaz, “Gençler, nitelikli insan gücümüz en büyük sermayemizdir. Ne finansal güç, ne yeraltı yerüstü kaynakları yetmez, bugünün dünyasında fark oluşturacak en büyük güç genç beyinlerdir” şeklinde konuştu.

Yılmaz, Savunma Sanayi Başkanlığı desteğiyle, ASELSAN, TOBB ETÜ tarafından kurulacak süper iletken çip üretiminin ilerleyen zamanlarda yüksek kapasiteli kuantum bilgisayarları da yapacağına gönülden inandığını anlattı.

Hisarcıklıoğlu: QuanT Türkiye’nin teknolojik dönüşümün kilometre taşı

Törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT ile birlikte tarih yazacak bir gelişmeye tanıklık edildiğini belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu başarının TOBB ve TOBB ETÜ yanı sıra Türkiye’nin teknolojik dönüşümünün de kilometre taşı olduğunu söyledi.

Dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip 15 ülke bulunduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, süper bilgisayarlarda bile on yıllar süren işlemlerin dakikalar içinde bu bilgisayar sayesinde çözülebildiğini belirtti.

Hisarcıklıoğlu, “QuanT’ın sağladığı işlem gücü, savunma sanayiinden finansal teknolojiye, mobiliteden siber güvenliğe kadar pek çok stratejik alanda ülkemizin küresel rekabet gücünü artıracaktır” dedi.

“Teknoloji sadece büyük ülkelerin tekelinde değil”

Bilgisayarın sahip olduğu altyapının, yeni algoritmaların geliştirilmesi ve Türkiye’nin bu alanda liderlik konumuna erişmesi için kritik bir adım olacağını kaydeden Rifat Hisarcıklıoğlu, “QuanT, genç araştırmacılarımız, girişimcilerimiz ve akademisyenlerimiz için bir ilham kaynağıdır. Teknoloji üretiminin sadece büyük ülkelerin tekelinde olmadığını, Türkiye’nin de bu yarışta güçlü bir oyuncu olduğunu dünyaya göstermektedir. Türkiye’nin geleceğini şekillendirmekte ve yarının da yeni kazanımlarını müjdelemektedir” diye konuştu.

2025 Uluslararası Kuantum Bilimi ve Teknolojisi Yılı'na büyük bir umutla girdiklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, kuantum teknolojisini sadece bir bilim alanı olarak değil ekonomiyi büyüten bir güç olarak da gördüklerini aktardı.

Bugün sağlanan başarının bir son değil başlangıç olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “QuanT, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığını güçlendiren ve “Yapamazsınız” diyenlere verilmiş en güçlü cevaptır. Bugün burada yalnızca bir bilgisayarın değil, bir vizyonun, bir inancın, bir geleceğin açılışını yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.