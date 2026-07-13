Türkiye, Küresel Savunma Bankası'na kurucu üye oluyor

Türkiye, Kanada öncülüğünde hayata geçirilen Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'na (Defence, Security and Resilience Bank) kurucu üye olarak katılacağını Kanada'ya resmen bildirdi.

Konuya ilişkin Reuters'e konuşan bir Türk yetkili, "Türkiye, Kanada'ya bankaya katılacağını bildirdi" ifadelerini kullandı. Böylece Ankara, geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sonrasında gündeme gelen girişime resmen destek vermiş oldu.

Savunma Bakanlığı kaynakları hafta sonu yaptıkları değerlendirmede, Türkiye'nin bankaya katılım sürecini incelediğini belirtmişti. Ancak Reuters'e yapılan son açıklama, Ankara'nın kararını kesinleştirdiğini ortaya koydu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, Kanada ile birlikte Arnavutluk, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya, Türkiye ve Ukrayna'nın yeni bankaya katılma taahhüdünde bulunduğunu duyurmuştu.

Savunma yatırımlarına 100 milyar sterlinlik finansman hedefi

Merkezi Kanada'da kurulacak olan Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası'nın temel amacı, benzer güvenlik anlayışına sahip müttefik ülkelerin savunma kapasitesini artıracak projelere uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman sağlamak.

Planlamaya göre banka, 100 milyar sterline (yaklaşık 134 milyar dolar) kadar finansman kapasitesine ulaşarak savunma sanayii yatırımları, altyapı projeleri ve dayanıklılık programlarını desteklemeyi hedefliyor.

Girişim, son dönemde Avrupa ve NATO ülkelerinde hız kazanan yeniden silahlanma ve savunma harcamalarının finansmanında önemli bir araç olarak değerlendiriliyor.

Yeni üyelere açık olacak

Kurucu üyeler arasında Kanada dışında G7 ülkelerinden herhangi birinin bulunmaması, bankanın başlangıçtaki finansal kapasitesine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Buna karşın Kanada Dışişleri Bakanı, Reuters'e yaptığı açıklamada bankanın yeni üyelere açık olacağını ve ilerleyen dönemde daha fazla ülkenin katılımının beklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin kurucu üyeler arasında yer alması ise Ankara'nın NATO bünyesindeki savunma iş birliklerini derinleştirme ve savunma sanayii alanındaki uluslararası finansman imkanlarını çeşitlendirme stratejisinin yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.