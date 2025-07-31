  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün ertelendi
Takip Et

Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün ertelendi

Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararının ertelenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın grev kararı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 60 gün ertelendi
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın Ankara Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kütahya Emet Bor İşletme Müdürlüğünde alınan grev kararları milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.

Ekonomi
İzmir'de ekmeğe zam geldi: 200 gram ekmek 15 TL oldu
İzmir'de ekmeğe zam geldi: 200 gram ekmek 15 TL oldu
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
İş dünyasından acil kodlu önlem çağrıları artıyor
İş dünyasından acil kodlu önlem çağrıları artıyor
'Antalya için 4 stratejik yatırım alanı belirlendi'
'Antalya için 4 stratejik yatırım alanı belirlendi'
Chobani, Türkiye’ye Fenerbahçe’den girdi
Chobani, Türkiye’ye Fenerbahçe’den girdi
Hisse senedi yatırımcısı 2 yıl öncesine döndü
Hisse senedi yatırımcısı 2 yıl öncesine döndü