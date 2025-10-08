Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması'nda "eşyanın menşeinin tespiti"ne ilişkin düzenleme

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan, "Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithalatçı ülke yetkili makamı, eşyanın tercihli tarife uygulamasına uygunluğunu kendi iç mevzuatı, düzenlemeleri veya idari uygulamalarıyla uyumlu olarak kontrol edebilecek. İthalatçı ülke yetkili makamı, kendisine ibraz edilen menşe ispat belgelerinin veya kanıt niteliğindeki diğer belgelerdeki bilgilerin doğruluk ve gerçekliğine ilişkin makul bir şüphesi olması halinde serbest dolaşıma girmek üzere tercihli tarife uygulaması talep edilmiş eşyanın ithalatçısından bilgi isteyebilecek. İhracatçıdan veya üreticiden bilgi alınmasını teminen, ihracatçı ülke yetkili makamına yazılı talepte bulunabilecek.

İthalatçı ülke yetkili makamına ibraz edilen menşe ispat belgesinin, kontrol işlemine tabi tutulması halinde söz konusu belge kapsamı eşyanın fark ithalat vergileri teminata bağlanarak, gümrük işlemleri tamamlanacak. İthalatçı ülke Gümrük İdaresi eşyayı, gerekli görülen her türlü idari tedbire tabi olmak kaydıyla, ithalatçıya teslim edebilecek.

Kontrol işlemleri veya eldeki başka bilgilerden yönetmelik hükümlerinin ihlal edildiğinin anlaşılması durumunda, Gümrük İdaresi veya Malezya'nın talebi üzerine inceleme yapılabilecek ya da bu tür bir ihlalin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik olarak ivedi bir inceleme başlatılabilecek.

İthalatçıdan istenebilecek bilgi ve belgeler

İthalatın gerçekleştiği gümrük müdürlüğü, yükümlüden "Menşe Kuralları İthalatçı Bilgisi Formu"nu doldurulmasını talep edebilecek. İthalatçı veya yetkili kanuni temsilcisi, gümrük müdürlüğünce iletilen talep yazısının tarihinden itibaren 90 gün içinde formu doldurarak talepte bulunan gümrük müdürlüğüne ibraz edecek. Yükümlüler, formda talep edilen belgelerin ve eşyanın menşe statüsünün kanıtlanmasında değerlendirilebileceğini düşündükleri diğer ilave belgeleri, formla beraber gümrük müdürlüğüne sunacak.

Yükümlü tarafından doldurulan ve gümrük müdürlüğüne ibraz edilen formda yer alan bilgilerin ilgili gümrük beyannamesindeki bilgilerle uyumlu olup olmadığı ve ithal eşyasına tekabül edip etmediği hususları, ithalatta ibraz edilen diğer belgelerin kıyasen kontrol edilmesi ve gerektiğinde ithal eşyasının muayene edilmesi suretiyle gümrük müdürlüğünce tespit edilecek. Menşe Kuralları İthalatçı Bilgisi Formu'nun süresi içinde sunulmaması halinde fark vergiler tahakkuk ettirilecek, teminat alınmışsa irat kaydedilecek ve ceza uygulanacak.

Gümrük müdürlüğünce yapılan tespit sonucunda, eşyanın menşeinin doğru olduğunun tespit edilmesi halinde şayet alınmışsa teminat iade edilecek. Eşyanın menşeinin yanlış beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde ise fark vergiler tahakkuk ettirilecek, teminat alınmışsa irat kaydedilecek ve ceza verilecek.

Menşe kontrolü

Menşe belgelerinin kontrolü için talep, ihracatçı ülke yetkili makamına gönderilmesiyle yapılacak. İthalatçı ülke yetkili makamı, menşe ispat belgesi ve fatura yahut bu belgelerin birer kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek, ihracatçı ülkenin yetkili makamlarına geri gönderecek. Menşe ispat belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilecek.

Sonradan kontrol amacıyla gönderilen menşe ispat belgelerinin, ihracatçı ülke yetkili makamınca temsil ettiği eşyanın menşe statüsünün doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra yönetmelikle teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilecek.

İhracatçı ülke yetkili makamından 180 güne kadar yanıt alınamazsa ya da yanıt belgenin doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilgi içermiyorsa ithalatçı ülke yetkili makamı, tercih tanınmasını istisnai haller dışında reddedecek.