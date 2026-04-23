“Türkiye marina kapasitesini artırırsa büyük fırsat yakalar”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Türkiye’de marina kapasitesinin artırılması gerektiğini vurgulayan Öztürk, Türkiye’nin bu alanda Yunanistan, İtalya ve Fransa’nın çok gerisinde olduğuna dikkat çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan yaklaşık 20 bin teknenin Türkiye’ye çekilebilmesi gerektiğine dikkat çeken Öztürk, “Bu benim büyük bir hayalim ve burada büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ancak mevcut marina doluluk oranları nedeniyle kapasite artırımı şart” dedi.

Kruvaziyer turizmine ilişkin değerlendirmeler

Kruvaziyer turizmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürk, 2015’e kadar güçlü bir büyüme yaşandığını, ardından terör olayları ve pandemi nedeniyle ciddi bir duraklama dönemine girildiğini ifade etti. Ancak son verilerin yeniden yükselişe işaret ettiğini belirten Öztürk, "Uçak biletleri ve konaklama ücretlerinin yüksekliği dikkate alındığında dünyada kruvaziyere artan bir ilgi var. Türkiye genelinde de de kruvaziyer turizminin yeniden ivme kazandığını görüyoruz. 2026 yılı için yüzde 20 büyüme beklentisi söz konusu. Yıllık yolcu sayısı hedefi 2,5 milyon" dedi.

Öztürk ayrıca yapılan araştırmalarda kruvaziyerin artık sadece ileri yaş turizmi olmadığının saptandığını söyledi. Öztürk, "Dünya genelinde 37 milyon kruvaziyer turistin 3'te 1'i 40 yaş altı. Dolayısıyla kruvaziyer genç kitleye doğru hızla yayılıyor” diye konuştu.

Sezon açılışı ve beklentiler

Son olarak sezon açılışına değinen Öztürk, “Sezonumuz açılıyor. Şimdiden hayırlı olsun. Kuşadası her sene İranlıların uğrak yaptığı bir yerdi. O bir nefes veriyordu sezon öncesinde. Teknelerimiz finansal olarak zayıfladığında nefes veriyordu ama gerçekleşmedi. Turizmin bu sezon yüzde 20 oranında düşmesini bekliyoruz” dedi.