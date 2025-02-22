Türkiye mega yat imalatında dünya 2’nciliğine yükseldi

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Türkiye’de toplam uzunluuğu 6 bin 410 metre olan 146 mega yat siparişi alındığını belirten Uraloğlu, Türkiye’nin küresel mega yat inşası sektöründe sipariş adedi bakımından yüzde 12,9, siparişlerin toplam uzunlukları dikkate alındığında ise yüzde 14’lük paya sahip olduğu bilgisini verdi.

Türkiye yat imalatında önemli ülkeler arasında

Uraloğlu, Türkiye’nin mega yat imalatında dünyanın en önemli ilk dört ülkesi olan İtalya, Hollanda ve İngiltere arasında yer aldığını kaydederken,

“Akdeniz havzası, yat turizminin en yoğun olduğu bölgelerden biridir. Türkiye, sahip olduğu güçlü tersane altyapısı ve deneyimiyle bu alanda da dünya çapında söz sahibi” dedi.

Boat International kaynaklı global sipariş defterine bakıldığında, özellikle mega yat imalatında Türkiye’nin her zaman en önemli ülkeler arasında yer aldığının görüldüğünü ifade eden Abdülkadir Uraloğlu, “Son yıllarda tersanelerimiz, ileri teknoloji ve tasarım alanında büyük ilerlemeler kaydederek rekabet gücünü artırmıştır” diye konuştu.

Türkiye spariş adedi bakımından yüzde 12,9'luk paya sahip

Bu yıl üretim ve sipariş aşamasındaki toplam mega yat sayısının 1038’e ulaştığını aktaran Bakan Uraloğlu,

“Bu yatların toplam uzunluğu ise 45 bin 487 metre. Ülkemiz ise bu yıl toplam uzunluğu 6 bin 410 metre, ortalama uzunluğu ise 43,9 metre olan 146 sipariş aldı. Küresel mega yat inşası sektöründe, sipariş adedi bakımından yüzde 12,9’luk, siparişlerin toplam uzunluklarına göre de dünyada yüzde 14’lük paya sahibiz” değerlendirmesinde bulundu.