Türkiye, Moğolistan ile konut için mutabakat zaptı imzaladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabı üzerinden yapıtı açıklama ile Moğolistan İnşaat ve Kentsel Kalkınma Bakanı Tserenpil Davaasuren ile "Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını bildirdi.

Bakan Özhaseki, açıklamasında "Ülkemizin şehircilik ve konut yapımı alanındaki tecrübelerini, kardeş ülkemiz Moğolistan ile paylaşmak için imzaladığımız mutabakat zaptı ülkelerimize hayırlı olsun. Konut yapımında marka değere sahip TOKİ Başkanlığımız ile Moğolistan'da dar gelir grubu ailelere yönelik sosyal konut projeleri yapılmasına ve konut sektörünün geliştirilmesine yönelik tecrübelerimizi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.