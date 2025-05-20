Türkiye net kazançta Avrupa'nın dibinde!

Brüt maaşlar, Avrupa ülkeleri arasındaki karşılaştırmada farklılığı gösterirken, net kazançları etkileyen vergi oranları, sosyal güvenlik katkıları tabloyu değiştiriyor. Bazı ülkelerde evli ve çocuklu olmak net kazancı önemli ölçüde değiştiriyor.

Peki, Avrupa’da en yüksek net ortalama kazanç hangi ülkede?

Euronews’in haberinde, Eurostat verilerine göre, satın alma gücüyle arındırıldığında yıllık net kazançlar Avrupa genelinde büyük farklılıklar gösteriyor. 2024 yılında, yıllık net kazançlar AB içinde en düşük Bulgaristan'da 11 bin 74 Euro olurken, en yüksek Lüksemburg'da 50 bin 410 Euro arasında değişti. AB ortalaması 29 bin 573 Euro oldu. Bu kazanç oranı, çocuksuz ve bekar kişiler için geçerli olan seviye olurken, çocuklu aileler için değişim gösteriyor.

En yüksek kazançlar

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi ve Türkiye için mevcut verilerle birlikte en yüksek 85 bin 631 Euro olarak İsviçre'de, ardından 57 bin 573 Euro ile İzlanda'da görülen kazançlar, diğer İskandinav ülkelerinde de iyi performans göstererek AB ortalamasının üzerinde yer aldı.

Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri AB içinde en yüksek kazanç seviyelerini içerirken, Lüksemburg'u 47 bin 892 Euro ile Hollanda, 46 bin 208 Euro ile İrlanda 46.208 Euro takip ediyor.

Ortalama altında kazananlar

AB ortalamasının altında kalan 24 bin 797 Euro ile İtalya, 24 bin 571 Euro ile İspanya ve 18 bin 709 Euro ile Yunanistan’dan oluşan Güney Avrupa ülkeleri AB ortalamasının altında kalıyor. Romanya (12.655 Euro), Bulgaristan (11.074 Euro) ve Macaristan (13.883 Euro) gibi Doğu Avrupa ülkeleri de en düşük net kazançları bildiriyor.

Türkiye ise 11 bin 440 Euro net kazançla, Bulgaristan'ın hemen üzerinde yer alıyor.

Satın alma gücünde fark görülüyor

AB'nin en büyük dört ekonomisinin net kazançlarında 39 bin 594 Euro ile Almanya başı çekerken onu 32 bin 354 Euro ile Fransa takip ediyor.

Satın alma gücü standartlarına (PPS) göre bakıldığında ise net yıllık kazançlar Slovakya'da 16 bin 784 ile Hollanda'da 40 bin 948 arasında değişirken, AB ortalaması 28 bin 906 Euro oluyor.

AB üyesi olmayan ülkeler dahil edildiğinde, İsviçre 48 bin 331 ile önemli bir farkla birinci sırada yer alırken, Norveç 38 bin 712 ile Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Lüksemburg 37 bin 630 ve Avusturya 37 bin 359 ilk beşi tamamlıyor.

Veriler, Doğu, Baltık ve Balkan ülkelerinde düşük performansla satın alma gücünde Doğu-Batı farkını da ortaya koyuyor.

Satın alma gücü farkı daraltıyor

Nominalde, AB ülkeleri arasında net yıllık kazançlarda önemli bir eşitsizlik görülürken, buna örnek olarak en yüksek Lüksemburg ile en düşük Bulgaristan arasındaki fark 4,5 kattan fazla oluyor.

Satın alma gücü standardına göre ayarlandığında ise Slovakya ile Hollanda arasındaki fark 2,4 kata düşüyor.

AB'nin "Dört Büyük" ekonomisi arasında Almanya, AB ortalamasının üzerinde bir satın alma gücü standardına sahip olan tek ekonomi oluyor.

Çocuklu ailelerin net kazançları artıyor

Avrupa’da çocuklu ailelerin net kazançları çocuksuz hanelerden daha yüksek oluyor.

AB’de, çocuksuz bekar bir kişinin net kazancı 29 bin 573 Euro olurken, iki çocuklu tek gelirli bir çiftin kazancı ise 35 bin 656 Euro’ya çıkıyor.

Bu fark, vergi avantajları ve aile yardımlarından kaynaklanıyor.

Türkiye ise bu farkın olmadığı tek ülke olarak dikkat çekiyor.

Kıbrıs, Finlandiya, Norveç, İspanya ve İsveç’te çocuklu ailelerin kazancı biraz daha yüksek olsa da fark halen yüzde 10’un altında kalıyor.

Çocuklu haneler için en büyük avantaj Slovakya, Polonya, Lüksemburg ve Belçika'da görülüyor. Bu ülkelerde net kazançlar çocuksuz hanelerinkinden yüzde 40'tana daha yüksek oluyor.