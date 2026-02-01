Türkiye öncülüğünde gelişen piyasalar 2026’ya güçlü başladı!

Financial Times'ın derlediği habere göre 2026 yılı, gelişen piyasa varlıkları için güçlü bir başlangıca işaret ediyor. ABD dolarının dört yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, yatırımcıların ABD dışındaki piyasalara yönelmesini hızlandırdı.

Bu ortamda Türkiye borsası, ocak ayında dolar bazında yüzde 10’un üzerinde değer kazanan gelişen piyasa endeksleri arasında ön plana çıktı.

Yatırımcıların Türkiye ilgisi artıyor

Bölgede Brezilya, Güney Afrika, Şili, Meksika ve Tayvan borsaları da benzer şekilde yüzde 10 civarında yükseliş kaydederken, Kolombiya ve Güney Kore piyasalarında yükseliş yüzde 20’nin üzerine çıktı.

Türkiye, güçlü performansı ve istikrarlı yerel piyasa dinamikleriyle yatırımcı ilgisini çeken ülkeler arasında yer aldı.

Gelişen piyasa para birimleri de dolara karşı değer kazandı.

Brezilya reali, Meksika pesosu, Şili pesosu ve Güney Afrika randı, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 5–6 oranında değer kazandı. Bu hareket, küresel yatırımcıların risk iştahındaki değişimi ve gelişen piyasalara yönelimini teyit ediyor.

MSCI gelişen piyasalar hisse endeksi ocak ayında yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

Endeksteki hisse senetlerinin toplam değeri, 2025 başında 21 trilyon dolar seviyesindeyken, ocak itibarıyla 28 trilyon dolara ulaştı.

Bu performans, MSCI Dünya Endeksi’nin yüzde 2,8 ve ABD S&P 500 endeksinin yüzde 1,6 artışıyla kıyaslandığında gelişen piyasaların öncü rolünü ortaya koyuyor.

2025 yılı da gelişen piyasalar için güçlü geçmişti; gelişen piyasa hisseleri, yüzde 31 artış göstererek 2017’den bu yana en yüksek yıllık performansını kaydetmişti.

Asya’daki yarı iletken üreticileri, özellikle yapay zekâ talebinin desteğiyle gelişen piyasa rallisinde öne çıkan sektörler arasında yer aldı. Tayvan ve Güney Kore’deki çip hisseleri, küresel teknoloji talebinin etkisiyle yükseldi.

Tahvillerin performansı artıyor

Gelişen piyasaların yerel para cinsi tahvilleri de güçlü performans gösterdi. JPMorgan gelişen piyasa yerel para tahvil endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 2’nin üzerinde yükselirken, Latin Amerika tahvilleri yaklaşık yüzde 6 getiri sağladı.

Gelişen ülkelerdeki yerel para cinsi devlet ve şirket tahvili piyasalarının büyüklüğü yaklaşık 25 trilyon dolara ulaştı.

Son haftada gelişen piyasa yerel para tahvil fonlarına 1,5 milyar dolarlık giriş oldu. Bu giriş, 2018’den bu yana görülen en yüksek haftalık artış olarak kaydedildi ve yatırımcıların gelişen piyasalara olan ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Analistler, ABD dolarındaki zayıflamanın ve Türkiye başta olmak üzere gelişen piyasalarda güçlü performansın, 2026 boyunca yatırımcılar için fırsatlar yaratmaya devam edeceğini belirtiyor.