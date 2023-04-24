Türkiye-Pakistan arasındaki mal ticareti anlaşmasının esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığı'nın Pakistan ile mal ticareti esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Pakistan İslam Cumhuriyeti arasında 12 Ağustos 2022 tarihinde İslamabad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması" 24 Mart 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştı.

Bu çerçevede, bahsi geçen anlaşmanın ekindeki "menşeli ürünler" kavramının tanımı ve "İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol"e ilişkin usul ve esaslar belirlendi.