Türkiye Pazartesi günü 16.büyük ekonomi olacak mı?

MARUF BUZCUGİL / HÜSEYİN GÖKÇE / CANAN SAKARYA / MEHMET KAYA / BESTİ KARALAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacağı 2025 yılı 4. çeyrek ve yılın bütününe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri öncesinde, Cevdet Yılmaz’ın paylaştığı milli gelir bağlantılı beklentiler dikkatle not edildi.

Türkiye ekonomisinin ilk defa 1,5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşacağını vurgulayan Yılmaz’ın “Kişi başına gelirimiz 18 bin dolara yakın mertebelerde gelecek diye tahmin ediyoruz. Bu değerlerle Türkiye ekonomisi nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satın alma gücüne göreyse 11. büyük ekonomisi olacak” değerlendirmesi dikkati çekti. Pazartesi günü açıklanacak GSYH verileriyle ilgili merakı artırdı. OVP’de de 2025 yılı için dolar bazında GSYH büyüklüğü hedefi 1 trilyon 569 milyar dolar olarak yer alıyor.

Yılmaz, pandemi ve sonrasını kapsayan 2020-2024 döneminde dünya ekonomisinin 100 iken 115 olabildiğini, aynı dönemde Türkiye ekonomisinin 100 iken 130 olduğunu ve dünyanın iki katı kadar bir büyüme kaydettiğini söyledi.