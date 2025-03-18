Türkiye, petrol tedarikini çeşitlendiriyor. Tüpraş, ilk kez Brezilya’dan alım yaptı. Tüpraş, ABD'nin 10 Ocak'ta Rusya'nın petrol sektörüne yönelik yeni yaptırımları açıklamasının ardından geçen ay Rus ham petrol alımını durdurduğunu açıklamıştı.

Mart ayında Türkiye'nin ithal ettiği yaklaşık 650.000 varil ham petrolün yalnızca yüzde 19'u Rusya'dan geldi. Bu oran, geçen yılın tamamında yüzde 50’nin üzerindeydi.

Brezilya’dan ilk ham petrol ithalatı

Türkiye’nin en büyük rafineri şirketi Tüpraş, Brezilya'dan ham petrol alarak yeni tedarikçilere yöneliyor. Joao Candido adlı tankerle taşınan bu sevkiyat, Türkiye’nin 2007’den bu yana Brezilya’dan yaptığı ilk ham petrol ithalatı olacak.

Bloomberg'in haberine göre, Tüpraş, Şubat ayının sonundan itibaren G7’nin fiyat tavanına uymayan Rus petrolünü kabul etmeme kararı aldı ve Rusya'nın Urals tipi petrol alımını durdurdu.

Nisan başında teslim edilecek

Brezilya devlet petrol şirketi Petrobras, düşük sülfür oranına sahip 950.000 varillik petrolü Türkiye'ye nisan başında teslim edecek.