Türkiye Petrolleri, Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye ve Somali arasında Somali kara alanlarında hidrokarbon arama ve üretim anlaşması" imza töreninde konuştu.

Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin gelecek aylarda Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"TPAO, Somali ile hidrokarbon arama ve üretim anlaşması imzaladı. TPAO, Somali'yle birlikte offshore sahalarda proje geliştirmek için üretim anlaşması imza etti. 3 offshore sahasında anlaşma yapıldı. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Oruç Reis'i Somali'ye gönderdik, gemi oradaki faaliyetlerine devam ediyor. 3 boyutlu sismik faaliyetlerimiz devam etmekte, proje yüzde 78 oranında tamamlanmış durumda. Veriler ışığında sondaj için kararımızı oluşturmuş olacağız.

Somali'yle işbirliğimiz çok daha ileri boyutta ilerlemeye devam ediyor. Offshore sahalarına yenilerini eklemiş olduk. İlk etapta sismik, sonra hızlı şekilde petrol ve gaz varlığının tespitine geçmiş olacağız.

İki ülke arasında güçlü işbirliği devam ediyor. Somali'de ilerde madenlerle ilgili somut projeleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak çok taraflı enerji diplomasisi yapıyoruz."