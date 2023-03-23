Türkiye-Rusya transit ticaretine baskılar artıyor

Merve YİĞİTCAN

Batı’nın Rusya’ya yaptırımları giderek sıkılaştırılırken, önlemler, Türkiye’nin bu ülkeye ihracatını baskılıyor. Polonya’nın AB dışındaki üçüncü ülke TIR’larına Belarus sınırını kapatmasının ardından, mart ayı başından bu yana Türkiye’den Rusya’ya karayoluyla ambargolu ürünlerin transit taşıması da gerçekleştirilemiyor.

Transit taşımalarda gerekli T1 belgesi için, sistemden varış ülkesi olarak, Rusya seçilemiyor. Ancak “alternatif kanallar” üzerinden transit ihracatın sürdüğü, gelen bilgiler arasında.

Diğer yandan, Rusya’ya yönelik ticarette döviz cinsinin ‘Euro’ olarak kullanıldığı bazı işlemlerde, döviz bedelinin alıcının bankasına geri döndüğü bildiriliyor.

3 milyar dolarlık ticaret risk altında

Savaş sonrasında iki ülke arasındaki ticarette yaşanan yüksek oranlı artışın büyük bölümünün transit ihracattan kaynaklandığı belirtiliyor. Sektör kaynaklarına göre, Türkiye’nin Rusya’ya yıllık transit ihracatı, 3 milyar dolar düzeyinde.

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