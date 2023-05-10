Türkiye, Rusya'ya olan 600 milyon dolarlık doğalgaz borcunu erteledi

Reuters'ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Türkiye, Rusya'ya olan 600 milyon dolarlık doğal gaz faturasının ödemesini 2024'e erteledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, "Resmi olarak 600 milyon dolarlık bir ödeme gelecek yıla ertelendi. Bunda enerji fiyatlarındaki artışın çok büyük etkisi oldu" dedi.

Enerji Bakanı Dönmez, geçen haftaki açıklamasında "Rusya ile, Gazprom şirketi ile, geçen yıl fiyatlar olağanüstü artınca ... belli bir rakamın üzerindeki ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı" demişti.

Ötelemenin ödemeler dengesinin sağlanması için yapıldığını belirten Dönmez, konu hakkında başka ayrıntı vermemiş, ne kadar ödemenin ertelendiğini söylememişti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen haftaki enflasyon raporunda Türkiye'nin enerji alanında "Şu ana kadar düzenli ödeme yapıldı, bundan sonrası için farklı görüşmeler olabilir" demişti.

Türkiye'nin Rusya'dan ne hacimde doğalgaz ithalatı yapıldığı kamuoyuyla paylaşılıyor olsa da ithalatın değeri veri olarak yayımlanmıyor.

Türkiye'nin başlıca üç doğalgaz tedarikçisi Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hattıyla gaz ithal ediyor. Bunun üzerine 10'dan fazla ülkeden de gemilerle sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) satın alıyor.

Türkiye Şubat ayı sona kadarki 12 aylık dönemde ithal ettiği 53.6 milyar metreküp (bcm) doğalgazın yüzde 39'unu Rusya'dan ithal etti. Rusya'dan ithal edilen büyük bölümü petrol ve petrol ürünlerinin fiyatını izleyen uzun vadeli kontratlarla ithal edilmiş olsa da, bir bölümü son iki yıldır keskin yükselişler görülen spot piyasada oluşan fiyatlardan ithal edildi.

Enerji alanında başlıca tedarikçilerden olan Rusya, Türkiye'nin en büyük doğalgaz ve ikinci büyük ham petrol sağlayıcısı konumunda.

Kullandığı petrol ve doğalgazın neredeyse tamamını ithal eden Türkiye, doğalgaz fiyatlarının rekor kırdığı, petrol fiyatlarının ise yüksek seyrettiği geçen yıl 96.5 milyar dolar ile tarihinin en yüksek enerji ithalatını gerçekleştirdi.

TÜİK ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 12 aylık enerji ithalatı Şubat ayından itibaren gerilemeye bağlayarak Nisan ayında 90.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankacıların kamu kontrollü olarak tanımladıkları döviz politikasında enerji ödemelerinin öteleniyor olması ekonomi yönetiminin "istikrarlı TL" olarak tanımladıkları bu politikayı destekleyen bir unsur.

BOTAŞ, TCMB'den ya da piyasadan dövizi almak için ihtiyaç duyduğu TL'yi genel olarak Hazine'den sağlıyor. Bu nedenle enerji ödemeleri tek kalemde rezervlerin yanısıra bütçeye de en çok baskılayan unsur. Read full story

Kaynak, Türkiye'nin enerji fiyatlarının seyrine bağlı olarak önümüzdeki aylarda bu tür ödemeleri erteleyebileceğini söyledi.

Konu hakkında Rus enerji şirketi Gazprom'dan ise henüz bir açıklama gelmezken BOTAŞ'ta bu haberi doğrulayan bir açıklama yapmadı.