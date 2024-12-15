Türkiye, sermaye piyasası otoritelerinin üst düzey yöneticilerini ağırlayacak

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, ev sahipliğini IOSCO GEM Komitesi Başkan Yardımcısı sıfatıyla Sermaye Piyasası Kurulunun yürüteceği toplantı, 17-19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

Sürdürülebilirlik, kripto ve dijital varlıklar, finansal okuryazarlık gibi piyasalarda son yıllardaki önemli gündem maddelerinin ele alınacağı etkinliğe, yaklaşık 40 ülkenin sermaye piyasası otoritelerinin başkanlarının ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerinin katılması bekleniyor.

IOSCO GEM, örgüt bünyesindeki en fazla üyeye sahip komite niteliğini taşıyor. Kuruluş, gelişmekte olan ülkelerin menkul kıymetler ve vadeli işlem piyasalarının gelişiminin ve verimliliğinin artırılmasını teşvik etmeyi amaçlıyor.