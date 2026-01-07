Türkiye Sigorta Birliği: Devlet katkısı devam ediyor, BES gücünü koruyor

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, sistemin güçlü yapısını ve sürdürülebilirliğini koruduğunu vurguladı.

TSB tarafından yapılan açıklamada, BES’in 22 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en başarılı yapısal reformlarından biri haline geldiği belirtilirken; gönüllü BES ve Otomatik Katılım Sistemi birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 18 milyon katılımcı ve fon büyüklüğünde de 2,2 trilyon TL’ye yaklaşıldığına dikkat çekildi. Bu büyüklüklerin, BES’in artık yalnızca teşviklerle büyüyen bir yapı olmadığını; derinleşmiş, kalıcı ve güçlü bir tasarruf ve yatırım ekosistemine dönüştüğünü ortaya koyduğu ifade edildi.

“Devlet katkısı sona ermedi, güçlü biçimde devam ediyor”

Açıklamada, devlet katkısı oranına ilişkin düzenlemenin sistemin bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Kamuoyunda “devlet katkısı düşüyor” şeklinde özetlenen yaklaşımın, BES’in sunduğu avantajların tamamını yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Devlet katkısı yeni dönemde yüzde 20 oranıyla güçlü biçimde devam etmektedir. Bu oran, uluslararası uygulamalar ve alternatif yatırım araçlarıyla kıyaslandığında hâlâ oldukça yüksek ve anlamlı bir teşvik düzeyine işaret etmektedir.”

TSB ayrıca, brüt asgari ücretteki artışla birlikte devlet katkısı üst limitlerinin de yükseldiğini hatırlatarak, yapılan düzenlemenin ekonomik konjonktür, kamunun bütçe dengeleri ve sistemin ulaştığı ölçek dikkate alınarak gerçekleştirilen bir dengeleme adımı olduğunu vurguladı.

“Kazanılmış haklar korunuyor, sisteme güven tam”

Açıklamada, BES katılımcılarının mevcut birikimlerine ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı özellikle vurgulandı:

“Katılımcı birikimleri ve hak edilen devlet katkıları güvence altındadır. BES, güven ve istikrar temelinde kararlılıkla yoluna devam etmektedir”

“BES, güçlü bir yatırım alternatifi”

TSB, BES’in avantajlarının yalnızca devlet katkısıyla sınırlı olmadığına dikkat çekerek fon performanslarına da değindi. Açıklamada; artan fon çeşitliliği, profesyonel fon yönetimi ve uzun vadeli yatırım perspektifi sayesinde BES’in güçlü bir yatırım alternatifi haline geldiği belirtildi.

Son 5 yıllık dönemde BES fonlarının ağırlıklı ortalama getirisinin yaklaşık yüzde 827 seviyesinde gerçekleştiği ifade edilirken, bu performansın altın hariç tüm yatırım araçlarının ve enflasyonun üzerinde olduğuna dikkat çekildi. Son bir yılda BES katılımcılarının fon büyüklüğünün yüzde 80 oranında artış gösterdiği ve doğru zamanda yapılan fon dağılımı değişiklikleriyle katılımcıların daha yüksek getiri elde edebildiği, bu noktada finansal okuryazarlığın önem taşıdığı da vurgulandı.

“BES, makroekonomik istikrara katkı sunuyor”

TSB açıklamasında, BES’in yalnızca bireyler için değil, Türkiye ekonomisi açısından da stratejik bir rol oynadığı vurgulandı:

“BES, bireylerin emeklilik dönemleri için uzun vadeli ve güvenli birikim yapmalarını sağlarken; sermaye piyasalarına ve reel sektöre kalıcı fon kaynağı oluşturarak makroekonomik istikrara önemli katkılar sunmaktadır. Türkiye Sigorta Birliği olarak altını çizmek isteriz ki; devletin BES’e desteği güçlü şekilde devam etmektedir. Şeffaf altyapısı ve sürekli gelişen yapısıyla BES, uzun vadeli tasarruf ve yatırım güvencesi olmaya devam edecektir.”