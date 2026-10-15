Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti, malvarlığına tedbir tedbir getirildi

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Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden istifa etti. Çakmak hakkında mal varlığına tedbir kararı ile yurtdışı yasağı getirildi.

Taha Çakmak, Ağustos 2023’te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı.

Çakmak daha önce BDDK Başkan Yardımcılığı ve Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Taha Çakmak kimdir?

Taha Çakmak, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümü mezun oldu. 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası’nda Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev almıştır.

Taha Çakmak, 2019 yılında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında Daire Başkanlığı görevi sonrasında 2019-2021 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcılığı,2021-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Taha Çakmak, 3 Ağustos 2023 itibarıyla Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alıyordu. Taha Çakmak aynı zamanda; Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı, OSEM Yönetim Kurulu Başkanı, Turk P&I Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Emeklilik Gözetim Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlerinde bulunuyordu.