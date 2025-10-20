Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'ten 25,8 milyar lira kâr

Türkiye Sigorta, finansal gelişimini ve kârlılığını yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılığını yüzde 49 artışla 14,3 milyar TL’ye taşırken; prim üretiminde de yüzde 45 artışla 105,1 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye Hayat Emeklilik ise ilk 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 416 milyar TL BES fon büyüklüğüne, 5,1 milyon katılımcı sayısına ve yüzde 69 artışla 11,4 milyar TL kârlılığa erişti. Hayat prim üretimini ise yine yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 126 büyümeyle 20,5 milyar TL’ye ve poliçe sayısını da 6 milyon adete yükseltti.

İki şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 büyümeyle, toplamda 25,8 milyar TL net kâr elde etti. Böylece 2024 yıl sonu net kârı olan 22 milyar TL’yi 2025’in ilk 9 ayında geçerek, kendi rekorunu da kırdı.

Türkiye Sigorta ilk 9 ayda aktif büyüklüğünde yüzde 58 oranında artışla 152,4 milyar TL’ye, özsermaye büyüklüğünde yüzde 45 oranında artışla 41,6 milyar TL’ye ulaşırken; Türkiye Hayat Emeklilik ise aktif büyüklüğünde yüzde 56 oranında artışla 467,2 milyar TL’ye, özsermaye büyüklüğünde yüzde 49 oranında artışla 27,3 milyar TL’ye ulaştı.

“Sigortanın erişilebilir ve ulaşılabilir olması ana odağımız”

Sürdürülebilir finansal başarılarının yanı sıra sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigortalı sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak şu tespitlerde bulundu:

“Odağımız; sürdürülebilir başarıları hedeflerken sigortaya erişimi her geçen gün daha geniş kitlelere ulaştırmak. Bunu her çeyrek sonuçlarımızla ortaya koyuyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2025 yılı ilk 9 ayında kendi rekorlarımızı kırarak, piyasa beklentilerini aşan prim üretimi gerçekleştirerek hayat dışı prim üretiminde en yakın rakibimizle aramızda 26,5 milyar TL’lik bir fark oluşturduk.Sektörün geneliyle karşılaştırıldığında yangın branşında her 4 poliçeden 1’i Türkiye Sigorta güvencesi altında. Ayrıca sağlık, kasko gibi bireysel ürünlerde sigortalı sayımız her geçen gün artıyor. 30 Eylül itibarıyla aktif yaşayan kasko poliçemiz 1 milyona ulaştı, portföyümüzün en hızlı büyüyen branşı olan sağlıkta ise 1 milyon sigortalı sayısını aşmış durumdayız.

“Taksit kampanyamızla bireysel sigortalı sayısını artırmayı hedefliyoruz”

Sigortalılık bilincini toplumun her kesimine yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda çeşitli ödeme kolaylıkları sunduklarını söyleyen Taha Çakmak sözlerine şöyle devam etti:

“31 Aralık 2025 tarihine kadar devam eden trafikte peşin fiyatına 10 taksit, kaskoda ve sağlıkta ise peşin fiyatına 12 taksit kampanyamız ile sigortalı sayısının artırılmasını ve sigortanın ulaşılabilir olmasını hedefliyoruz. Bu uygulama sadece bir ödeme kolaylığı değil, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve toplumsal sorumluluğumuzu yansıtan bir yaklaşım.”

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik markalarının önemli odaklarından birinin hizmet kalitesinin artırılması olduğunu belirten Çakmak; “Sektörde bir ilk olarak kaskoda hasar durumunda yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü vererek sigortalılarımıza sunduğumuz güvencemizi daha da ileriye taşıyoruz. Oto branşında hasarların yüzde 90’ına ilk 5 gün içerisinde onarım onayı veriyor, onarımların yüzde 55’ini ise ilk 30 günde tamamlayarak müşteri memnuniyetini önceliklendiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki yaygın anlaşmalı sağlık kurum ağımız ve yapay zekâ destekli hızlı provizyon hizmetimiz sayesinde ‘Sağlıkta Milyonların Güvencesi’ olmaya devam ediyoruz. Sağlık branşında yapılan başvuruların yüzde 87‘sini yapay zekâ desteği ile 5 saniye içinde, yüzde 13’ünü ortalama 4 dakika 38 saniye içerisinde değerlendiriyoruz” diye konuştu.

“En yüksek getiri sağlayan şirketlerden biri olduk”

Türkiye Hayat Emeklilik’in finansal performansıyla ilgili de açıklamada bulunan Taha Çakmak; “Yılın ilk 9 ayında fon büyüklüğünde yüzde 70 ile sektörün üzerinde bir büyüme kaydederek 416 milyar TL’ye ulaşarak liderliğimizi perçinledik. Fon büyüklüğünde en yakın rakibimizle aramızda 70 milyar TL’lik bir fark oluştu. 9. ay itibarıyla 10 milyar dolar değerinde fon büyüklüğüne ulaşarak ülkemizin ekonomisine kaynak sağladık ve tasarruflarına katkı sunduk. Yalnızca fon büyüklüğümüzde değil; katılımcılarımıza sağladığımız güçlü getirilerle de sektörde öncü bir rol üstleniyoruz. Yılın ilk 9 aylık döneminde BES ve OKS olmak üzere tüm sektör genelinde ağırlıklı getiri yüzde 39,8 iken, katılımcılarımıza yüzde 43,6 getiri sunarak en yüksek getiri sağlayan şirketlerden biri olduk” şeklinde konuştu.

Fon büyüklüğü ve fon getirilerinin yanı sıra katılımcılarına sunduğu yatırım enstrümanları çeşitliliği ile de fark yarattıklarını belirten Taha Çakmak; “Altından hisseye, kira sertifikalarından tarım ve gıda emeklilik yatırım fonlarına kadar geniş bir fon yelpazesi ile katılımcılarımıza sunduğumuz fon portföyümüzü yenilikçi temalarla zenginleştiriyoruz” dedi.