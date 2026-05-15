Türkiye Sigorta'nın yüzde 5'i satıldı

TVF Finansal Yatırımlar, Türkiye Sigorta paylarında hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara borsa dışında satış işlemini gerçekleştirdi.

İşlem, pay başına yüzde 7,4 iskonto uygulanarak 13,50 TL bedel üzerinden toplam 6 milyar 750 milyon lira karşılığında gerçekleşti. Dünkü kapanışını şirket 14,75 liradan yapmıştı.

Yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine, işlem boyutu talep toplama sırasında toplam 50 milyon TL nominal tutarında artırıldı. Böylece şirketin yüzde 5'i satılmış oldu.

İşlem kapsamında, payların tamamının satılması halinde, TVF Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin Türkiye Sigorta'daki doğrudan pay sahipliğinin yüzde 76,10 olması, Türkiye Sigorta'nın halka açıklık oranının ise yüzde 23,90 olması bekleniyor.

İşlemin tamamlanmasının 15 Mayıs 2026 tarihinde (olağan kapanış koşullarına tabi olmak üzere) borsa dışında gerçekleşmesi bekleniyor. Söz konusu işlemlerin tamamlanmasının ardından ek açıklama yapılacak.